Политика

Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю

Си Цзиньпин, Токаев, главы государств, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму председателю КНР. Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю – праздником Чуньцзе, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана пожелал председателю КНР успехов в продвижении глобальных инициатив, а китайскому народу – благополучия и процветания.

"Отрадно, что наши многогранные отношения, основанные на незыблемой дружбе и широком взаимодействии, продолжают динамично развиваться. Высоко ценю Ваш весомый личный вклад в это благородное дело. Всецело поддерживаю Вашу твердую позицию относительно важности укрепления сотрудничества между нашими странами и защиты общих интересов путем взаимной поддержки и координации усилий на международной арене в столь нестабильное время", – говорится в телеграмме за вторник, 17 февраля 2026 года.

Чуньцзе – это праздник весны, то есть китайский Новый год по лунному календарю. Это самый главный и самый масштабный праздник в Китай. Дата меняется каждый год (между 21 января и 20 февраля), так как праздник начинается в первое новолуние по лунному календарю. Торжества длятся около 15 дней и завершаются Праздником фонарей.

Днем ранее, 16 февраля, Токаев поздравлял президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником – Днем восстановления Литовского государства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
