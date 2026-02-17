Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю

Глава Казахстана пожелал председателю КНР успехов в продвижении глобальных инициатив, а китайскому народу – благополучия и процветания.

Чуньцзе – это праздник весны, то есть китайский Новый год по лунному календарю. Это самый главный и самый масштабный праздник в Китай. Дата меняется каждый год (между 21 января и 20 февраля), так как праздник начинается в первое новолуние по лунному календарю. Торжества длятся около 15 дней и завершаются Праздником фонарей.