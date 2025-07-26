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Мир

Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам

Океан, люди, транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 04:59 Фото: pixabay
Великобритания и Австралия подписали двустороннее соглашение о партнерстве в области строительства и эксплуатации атомных подводных лодок, рассчитанное на 50 лет, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении Минобороны Соединенного Королевства.

Документ подписали глава ведомства Джон Хили и его австралийский коллега Ричард Марлз. Это соглашение "обеспечит всестороннее сотрудничество в области проектирования, строительства, эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации подводных лодок класса SSN-AUKUS".

Договоренность основывается на трехстороннем партнерстве между правительствами Австралии, Великобритании и США (AUKUS).

Главной целью двустороннего соглашения называется поддержание "стабильности и безопасности в Евро-Атлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах на десятилетия вперед с использованием оборонной сферы как двигателя экономического роста".

Накануне американские официальные лица заявляли, что Вашингтон оценивает целесообразность сохранения альянса, чтобы гарантировать соответствие инициативы, согласованной предыдущей администрацией, внешнеполитическим приоритетам президента Дональда Трампа.

Ранее премьер-министр Великобритании заявил о возможном признании палестинского государства.

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Аксинья Титова
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