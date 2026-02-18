#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
489.99
580.25
6.38
Мир

Недосып превратил британца в персонажа "Шоу Трумана" прямо в психбольнице

мужчина, сон, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:28 Фото: pexels
32-летний житель Лондона Томми Грейвс провел без сна восемь суток. В итоге мужчина попал в психиатрическое отделение, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, из-за сильного стресса и депривации сна у него развился маниакальный психоз: мужчине казалось, что он находится на киностудии, как герой фильма "Шоу Трумана".

"Шоу Трумана" – культовая американская трагикомедия-антиутопия с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывает о Трумане Бербанке, который всю жизнь не подозревает, что живет в огромной студии, его мир – искусственные декорации, а окружающие – актеры, снимающиеся в реалити-шоу, транслируемом на весь мир.

По данным, озвученным в публикации Daily Mail, проблемы начались у мужчины во время работы над благотворительным проектом. Он настолько увлекся организацией мероприятия, что практически перестал спать.

С каждым днем идей становилось все больше, они приобретали все более грандиозный и нереалистичный характер.

Обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

В больнице Грейвс продолжал считать происходящее частью телешоу. Заснуть ему удалось только с помощью медикаментов. На восстановление потребовалось около месяца.

Врачи сделали ему важное предупреждение: при нарушении режима сна психоз может повториться.

Сомнолог Александр Калинкин в разговоре с изданием РБК Life подчеркивает, что взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов сна в сутки.

При уменьшении и увеличении сна за такие пределы повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже смерти.

Бессонница может быть острой (до трех месяцев) и хронической – в зависимости от длительности и причин состояния.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 17:28
Необычный сон может сигнализировать о проблемах с памятью

Не так давно врачи рассказывали, как улучшить сон без снотворных. Об этом можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине
13:38, 23 мая 2025
В Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине
В Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин
19:17, 15 декабря 2024
В Лондоне неизвестный застрелил женщину и ранил двух мужчин
В США мужчина получит 13 млн долларов компенсации за 32 года в тюрьме
14:39, 04 мая 2023
В США мужчина получит 13 млн долларов компенсации за 32 года в тюрьме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
17:50, Сегодня
Нападающий "Барыса" достиг знаковой отметки в КХЛ
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
17:44, Сегодня
Канат Ислам прокомментировал допинговую катастрофу Алимханулы и привёл в пример Китай
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
17:23, Сегодня
Трагично завершился матч Елены Рыбакиной на супер-турнире в ОАЭ
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
16:54, Сегодня
Овечкин вернулся к тренировкам с партнёрами по "Вашингтон Кэпиталз"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: