Недосып превратил британца в персонажа "Шоу Трумана" прямо в психбольнице

32-летний житель Лондона Томми Грейвс провел без сна восемь суток. В итоге мужчина попал в психиатрическое отделение, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, из-за сильного стресса и депривации сна у него развился маниакальный психоз: мужчине казалось, что он находится на киностудии, как герой фильма "Шоу Трумана".

"Шоу Трумана" – культовая американская трагикомедия-антиутопия с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывает о Трумане Бербанке, который всю жизнь не подозревает, что живет в огромной студии, его мир – искусственные декорации, а окружающие – актеры, снимающиеся в реалити-шоу, транслируемом на весь мир.

По данным, озвученным в публикации Daily Mail, проблемы начались у мужчины во время работы над благотворительным проектом. Он настолько увлекся организацией мероприятия, что практически перестал спать.

С каждым днем идей становилось все больше, они приобретали все более грандиозный и нереалистичный характер.

Обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

В больнице Грейвс продолжал считать происходящее частью телешоу. Заснуть ему удалось только с помощью медикаментов. На восстановление потребовалось около месяца.

Врачи сделали ему важное предупреждение: при нарушении режима сна психоз может повториться.

Сомнолог Александр Калинкин в разговоре с изданием РБК Life подчеркивает, что взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов сна в сутки.

При уменьшении и увеличении сна за такие пределы повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже смерти.

Бессонница может быть острой (до трех месяцев) и хронической – в зависимости от длительности и причин состояния.

