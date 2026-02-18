Недосып превратил британца в персонажа "Шоу Трумана" прямо в психбольнице
Как оказалось, из-за сильного стресса и депривации сна у него развился маниакальный психоз: мужчине казалось, что он находится на киностудии, как герой фильма "Шоу Трумана".
"Шоу Трумана" – культовая американская трагикомедия-антиутопия с Джимом Керри в главной роли. Фильм рассказывает о Трумане Бербанке, который всю жизнь не подозревает, что живет в огромной студии, его мир – искусственные декорации, а окружающие – актеры, снимающиеся в реалити-шоу, транслируемом на весь мир.
По данным, озвученным в публикации Daily Mail, проблемы начались у мужчины во время работы над благотворительным проектом. Он настолько увлекся организацией мероприятия, что практически перестал спать.
С каждым днем идей становилось все больше, они приобретали все более грандиозный и нереалистичный характер.
Обеспокоенные родственники вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали.
В больнице Грейвс продолжал считать происходящее частью телешоу. Заснуть ему удалось только с помощью медикаментов. На восстановление потребовалось около месяца.
Врачи сделали ему важное предупреждение: при нарушении режима сна психоз может повториться.
Сомнолог Александр Калинкин в разговоре с изданием РБК Life подчеркивает, что взрослому человеку необходимо в среднем 7-9 часов сна в сутки.
При уменьшении и увеличении сна за такие пределы повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и даже смерти.
Бессонница может быть острой (до трех месяцев) и хронической – в зависимости от длительности и причин состояния.
