В Алматы задержанный мужчина устроил ДТП прямо в полицейской машине

В Алматы задержанный мужчина, которого везли в отделение, устроил дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Видео с последствиями аварии появилось в соцсетях.

"Задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейской машине. Мкр. Тастак...", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы (ДП) рассказали, что инцидент произошел 22 мая в Алмалинском районе.

"По предварительным данным, в ходе следования задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение", – сообщили в ДП.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Сотрудник полиции в момент происшествия находился при исполнении служебных обязанностей. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством", – добавили в полиции.

21 апреля 2025 года сообщалось о том, что на трассе Караганда – Аягоз высокопоставленный полицейский, предположительно, не справился с управлением, вылетел с дороги и погиб.