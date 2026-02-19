#Референдум-2026
Мир

О знаменитой российской маньячке готовят фильм в Голливуде

Девушка, взгляд, красота, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 06:20 Фото: freepik
Самая известная в России серийная убийца Мария Петрова по прозвищу "зюзинская маньячка" вернулась в Москву из закрытой психбольницы в Казани. Об этом стало известно в понедельник из ряда СМИ, сообщает Zakon.kz.

По данным mk.ru, Мария почти год находится в столице, но по-прежнему в больнице, откуда когда-то дважды пыталась бежать. Сейчас медики считают, что женщина не представляет серьезной опасности, но и выписывать ее не спешат.

Весной 2002 года в районе Зюзино произошла целая серия нападений на улице на мужчин пожилого возраста. Преступник нападал сзади и перерезал шею. Внешностью погибшие напоминали друг друга, из чего был сделан вывод, что орудует маньяк.

Выжившие говорили о высокой симпатичной девушке в спортивном костюме и кроссовках.

Когда Марию задержали, она сразу во всем призналась. В первых показаниях она сообщала, что работает в Московском электротехнологическом техникуме на должности учителя физкультуры. Рассказала про двух пожилых сотрудников колледжа, которые проявляли знаки излишнего внимания к ней как к женщине.

"В какой-то момент приставания и намеки мне опротивели, и я, чтобы не конфликтовать ни с кем на работе, решила выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции. Как-то вечером на пробежку взяла с собой кухонный нож с целью полоснуть им по лицу или шее какому-нибудь пожилому мужчине, похожему на физрука. И, пробегая мимо одинокого пожилого мужчины, полоснула его этим ножом", – призналась убийца.

20 января 2003 года суд назначил ей принудительное лечение. Теперь о серийной убийце Марии Петровой хотят снять фильм в Голливуде.

Следователь Дмитрий Миронов рассказал, что историю женщины сочли "совершенно кинематографичной". По его словам, проект приостановили из-за геополитических событий в мире, но он не исключает, что однажды у истории появится второй шанс.

Ранее мы писали, что недосып превратил британца в персонажа "Шоу Трумана" прямо в психбольнице.

Аксинья Титова
