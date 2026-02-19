Китай обогнал США в строительстве атомных подлодок

За последние пять лет Китай спустил на воду больше атомных подводных лодок, чем Соединенные Штаты. Это говорится в новом докладе, опубликованном институтом стратегических исследований (IISS), сообщает Zakon.kz.

По данным Naked Science, за период 2021-2025 годов, Пекин опередил Вашингтон как по количеству спущенных на воду субмарин, так и по их совокупному водоизмещению, измеряемому в тоннах. Эти цифры подогрели опасения относительно баланса военно-морских сил в Тихом океане.

Доклад под названием "Бум в Бохае" ("Boomtime at Bohai") основан на анализе спутниковых снимков китайских судостроительных верфей, позволивших оценить объемы производства. Пекин не раскрывает детальных данных о численности своего флота.

В 2021-2025 годах Китай спустил на воду 10 атомных подлодок общим водоизмещением около 79 тысяч тонн. За тот же период США спустили на воду семь субмарин общим водоизмещением около 55,5 тысячи тонн.

Это резкий разворот по сравнению с 2016-2020 годами: тогда Китай спустил всего три подлодки суммарным водоизмещением 25,3 тысячи тонн, тогда как США – семь подлодок общим водоизмещением 61,2 тысячи тонн.

При этом речь идет о подлодках, спущенных на воду, а не обязательно завершенных и введенных в строй. По числу действующих субмарин США по-прежнему сохраняют значительное преимущество.

Наращивание китайского флота происходит на фоне проблем в американском подводном судостроении.

Ранее спутники впервые засекли спрятанную китайскую субмарину нового поколения.