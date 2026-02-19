#Референдум-2026
Мир

Американская долгожительница раскрыла, как "дотянула" до 106-го дня рождения

Бабушка, ведро, природа, козы, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 07:35 Фото: pixabay
Жительница США Милли Голт, которая недавно отметила 106-й день рождения, рассказала, что трехразовое питание и ежедневные прогулки помогают ей сохранять бодрость в теле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, изначально Голт затруднилась с ответом на вопрос о причинах своей долгой жизни.

Ее внук Микки утверждает, что все дело в отказе от вредных привычек и активности. По его словам, бабушка всегда ходит пешком, каждый день.

Сама долгожительница уточнила, что в молодости ее образ жизни был не самым здоровым, но она осознала необходимость перемен. Поддерживать бодрость духа ей также помогает трехразовое питание.

Родные удивлены ясным умом Голт: она по‑прежнему остра на язык и участвует в семейных посиделках.

Ранее известная в США телеведущая обратилась к похитителям своей матери.

Аксинья Титова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: