Двойное свидетельство о рождении: Верховный суд раскрыл подробности конфликта казахстанки и ЗАГСа

Два свидетельства о рождении выдали ребенку жительницы Жамбылской области. Об этом 17 сентября 2024 года рассказали в Верховном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что жительница Таласского района в январе 2008 года родила ребенка. Позже она переехала к родителям в Алматинскую область и в октябре того же года оформила свидетельство о рождении в местных органах ЗАГС.

"Спустя несколько лет выяснилось, что в базе данных имеются два действующих свидетельства о рождении – одно по месту рождения ребенка, другое – по месту жительства матери. В октябре 2023-го мать ребенка обратилась в органы ЗАГС Жамбылской области с просьбой аннулировать свидетельство о рождении, которое фактически не получала. Отказ ЗАГС она обжаловала в суде". Пресс-служба ВС РК

СМАС Жамбылской области отметил, что в силу п. 21 и 25 Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния для государственной регистрации рождения ребенка соответствующее заявление в регистрирующий орган направляется не позднее трех рабочих дней со дня рождения ребенка.

"В связи с тем, что ЗАГС Жамбылской области не предоставил доказательств о направлении заинтересованными лицами такого заявления, суд удовлетворил иск и обязал аннулировать запись о рождении. ЗАГС Жамбылской области обжаловал это решение в апелляции. Облсуд принял меры для примирения сторон, в результате стороны на основании взаимных уступок пришли к консенсусу". Пресс-служба ВС РК

Суд утвердил заключенное сторонами соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, по которому истец обязалась отозвать иск, а ответчик – аннулировать лишнюю актовую запись.

"Стороны выразили удовлетворение достигнутым результатом, подчеркнув эффективность урегулирования спора на взаимовыгодных условиях для сторон во избежание дальнейших судебных разбирательств. Суд постановил возвратить истцу уплаченную госпошлину". Пресс-служба ВС РК

13 сентября 2024 года стало известно, что мужчина три года пытался доказать, что он казахстанец. Из-за этого он пошел в суд, чтобы получить 3 млн тенге компенсации морального вреда.