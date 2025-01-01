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События

В Актюбинской области ветеран ВОВ отметил 101-й день рождения

ветеран отметил свой 101 день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 20:48 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Житель Хромтауского района, единственный в регионе ветеран Великой Отечественной войны, Василий Грецкий отметил свой 101-й день рождения, сообщает Zakon.kz.

К ветерану войны в гости пришли председатель Областного совета ветеранов Серик Шангутов и аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов. Они особо отметили, что подвиг ветерана и его верная служба народу заложили основу сегодняшней мирной жизни.

ветеран отметил свой 101 день рождения, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 20:48

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Василий Иванович родился в 1924 году в Белоруссии. Он рано начал трудовую деятельность, а в 1942 году отправился на фронт, где сражался на полях Украины, Белоруссии, Польши, Чехословакии и Германии.

Победу солдат встретил в госпитале, расположенном в 75 км от Берлина. Он воспитал трех детей, имеет шесть внуков и 10 правнуков.

"Жизненный путь Василия Ивановича – это пример для подрастающего поколения. Накануне 80-летия Победы его подвиг и самоотверженный труд навсегда останутся в памяти". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Ранее в Алматы 102-й день рождения отметил ветеран войны и заслуженный ученый Зулхарнай Сеитов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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