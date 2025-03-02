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Мир

В Афганистане возобновил работу телеканал, закрытый из-за сериалов

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 09:37 Фото: unsplash
Министерство пропаганды, добродетели и предотвращения порока Афганистана после трехмесячного перерыва в вещании разрешило телеканалу "Арзу ТВ" возобновить работу, сообщает Zakon.kz.

По информации новостного портала Ariana news, студию, которая находится в Кабуле, закрыли в начале декабря 2024 года.

"В Министерстве добродетели и порока телеканал закрыли "во имя пропаганды исламских ценностей, во избежание неправомерного использования средств массовой информации и для поддержания общественного порядка", – напоминает издание.

Отмечается, что при проведении обыска в студии арестовали семерых сотрудников телеканала, а производственное оборудование конфисковали. На дверях офиса телеканала появилось объявление о том, что "в связи с трансляцией аморальных и вульгарных сериалов этот офис опечатан до дальнейшего уведомления".

По данным правозащитников Центра афганской журналистики (AFJC), телеканал транслировал в том числе турецкие сериалы, переведенные на язык дари.

"Исламский эмират привержен поддержке средств массовой информации и свободе выражения мнений в Афганистане на основе исламских и национальных ценностей", – заявил пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер, комментируя возобновление работы телеканала.

Ассоциация независимых журналистов Афганистана поддержала решение министерства и выразила благодарность властям за их "поддержку свободных СМИ".

4 февраля 2025 года Талибан приостановил работу единственной женской радиостанции Афганистана "Begum". В офис компании пришли с обыском, изъяли всю технику и задержали двух сотрудников-мужчин. Позже власти подтвердили приостановку работы станции. Они объяснили это тем, что "Begum" якобы нарушила "политику вещания" и предоставила контент зарубежному телевизионному каналу.

Андрей Дюсупов
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