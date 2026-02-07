#Казахстан в сравнении
Мир

Права женщин уничтожены: Талибан разрешил бить женщин на законных основаниях

угнетение прав женщин, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 12:54 Фото: freepik
В Афганистане власти движения "Талибан" официально приняли новый Уголовный кодекс, который вызвал резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают, что ряд положений документа фактически легализует домашнее насилие и значительно ограничивает базовые права женщин и детей. Об этом пишет издание The Sunday Guardian.

Правозащитники также указывают на явный дисбаланс санкций: наказание за травмы, причиненные женщине, может быть в разы мягче, чем за отдельные нарушения, не связанные с насилием.

Особое возмущение вызывает статья 32, посвященная проблеме насилия в отношении супругов. Согласно ей, муж, избивший жену с применением "непристойной силы", которая описывается как "видимые переломы, раны или синяки", может получить всего 15 дней тюремного заключения при условии, что жена сможет доказать это в суде.

Кодекс ставит социальный контроль, патриархат и идеологическое давление выше прав личности. Он непропорционально затрагивает женщин, жестко регулируя их передвижение, отношения, семейные решения и личные убеждения, при этом предоставляя лишь ограниченную защиту от насилия.

Драконовские меры также предусмотрены для "отступников" от веры. Согласно статье 58, женщины, отказавшиеся от ислама, могут быть приговорены к пожизненному заключению и получать по 10 ударов плетью каждые три дня до тех пор, пока не покаются и не вернутся к исламу. При этом к мужчинам-отступникам применяется иной подход. Согласно ханафитскому праву, им дается до трех дней на покаяние, прежде чем их могут казнить. Правозащитники считают это очевидным случаем гендерной дискриминации при применении закона.

Ранее мы сообщали, что один человек скончался от вируса Нипах в Бангладеш.

