Права женщин уничтожены: Талибан разрешил бить женщин на законных основаниях

В Афганистане власти движения "Талибан" официально приняли новый Уголовный кодекс, который вызвал резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупреждают, что ряд положений документа фактически легализует домашнее насилие и значительно ограничивает базовые права женщин и детей. Об этом пишет издание The Sunday Guardian.

Правозащитники также указывают на явный дисбаланс санкций: наказание за травмы, причиненные женщине, может быть в разы мягче, чем за отдельные нарушения, не связанные с насилием.

Особое возмущение вызывает статья 32, посвященная проблеме насилия в отношении супругов. Согласно ей, муж, избивший жену с применением "непристойной силы", которая описывается как "видимые переломы, раны или синяки", может получить всего 15 дней тюремного заключения при условии, что жена сможет доказать это в суде.

Кодекс ставит социальный контроль, патриархат и идеологическое давление выше прав личности. Он непропорционально затрагивает женщин, жестко регулируя их передвижение, отношения, семейные решения и личные убеждения, при этом предоставляя лишь ограниченную защиту от насилия.

Драконовские меры также предусмотрены для "отступников" от веры. Согласно статье 58, женщины, отказавшиеся от ислама, могут быть приговорены к пожизненному заключению и получать по 10 ударов плетью каждые три дня до тех пор, пока не покаются и не вернутся к исламу. При этом к мужчинам-отступникам применяется иной подход. Согласно ханафитскому праву, им дается до трех дней на покаяние, прежде чем их могут казнить. Правозащитники считают это очевидным случаем гендерной дискриминации при применении закона.

