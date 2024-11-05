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200 человек обвинили в колдовстве и арестовали в Афганистане

200 человек обвинили в колдовстве и арестовали в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 20:18 Фото: pixabay
Представитель Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока в Афганистане Саиф-уль-Ислам Хайбер заявил о том, что за последние три года по подозрению в колдовстве в стране арестовали более 200 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Tolo news, некоторые жители столицы приветствовали данный арест с одобрением, заявив, что подобные практики вызывают различные проблемы в семьях.

"Собирать и наказывать тех, кто практикует колдовство и гадание, очень хорошо, поскольку эти практики также запрещены в исламе. Мы просим, ​​чтобы все практикующие колдовство были полностью собраны и привлечены к ответственности". Житель Кабула Надер Рохани

Как отмечает издание, до того, как министерство распорядилось задерживать обвиняемых в колдовстве, подобные практики открыто проводились в столице и провинциях в течение многих лет.

Ранее сообщалось, что в Индии принесли в жертву по обряду черной магии семилетнего мальчика.

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