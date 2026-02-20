В Великобритании мужчина по неосторожности мог отравить насмерть двух подростков

Правоохранительные органы Великобритании расследуют гибель 17-летнего юноши и 15-летней девушки в одном из кемпингов. По данным полиции, подростки, по всей видимости, погибли от отравления угарным газом, сообщает Zakon.kz.

17-летний Итан Слейтер и 15-летняя Чериш Бин были найдены без признаков жизни в арендованном домике на территории кемпинга в городе Бридлингтон, куда они приехали на отдых, сообщает издание Daily Mail.

Причиной смерти двух молодых людей могла стать неисправность отопительного оборудования или нарушение правил эксплуатации дома. По подозрению в непредумышленном убийстве полиция задержала 33-летнего мужчину.

"Задержанный отвечал за состояние жилья. Он останется под стражей, пока продолжается расследование. Полиция совместно с профильными ведомствами проверяет техническое состояние остальных объектов на территории кемпинга, чтобы исключить подобные инциденты", – сообщают местные полицейские службы.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что расследование находится на ранней стадии, а точные обстоятельства трагедии продолжают уточняться.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области вынесли приговор по факту двойного убийства. Мужчина убил свою жену и несовершеннолетнего сына.