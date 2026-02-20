#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.66
581.87
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
494.66
581.87
6.43
Мир

В Великобритании мужчина по неосторожности мог отравить насмерть двух подростков

Великобритание, двое подростков, погибшие, убийство, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 22:38 Фото: Facebook/Tallulah Price
Правоохранительные органы Великобритании расследуют гибель 17-летнего юноши и 15-летней девушки в одном из кемпингов. По данным полиции, подростки, по всей видимости, погибли от отравления угарным газом, сообщает Zakon.kz.

17-летний Итан Слейтер и 15-летняя Чериш Бин были найдены без признаков жизни в арендованном домике на территории кемпинга в городе Бридлингтон, куда они приехали на отдых, сообщает издание Daily Mail.

Причиной смерти двух молодых людей могла стать неисправность отопительного оборудования или нарушение правил эксплуатации дома. По подозрению в непредумышленном убийстве полиция задержала 33-летнего мужчину.

"Задержанный отвечал за состояние жилья. Он останется под стражей, пока продолжается расследование. Полиция совместно с профильными ведомствами проверяет техническое состояние остальных объектов на территории кемпинга, чтобы исключить подобные инциденты", – сообщают местные полицейские службы.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что расследование находится на ранней стадии, а точные обстоятельства трагедии продолжают уточняться.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области вынесли приговор по факту двойного убийства. Мужчина убил свою жену и несовершеннолетнего сына.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Три человека отравились насмерть газом в пригороде Атырау
22:34, 28 декабря 2025
Три человека отравились насмерть газом в пригороде Атырау
Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области
19:33, 25 февраля 2024
Женщина и ее две дочери чуть не отравились насмерть угарным газом в Алматинской области
Костанайского полицейского наградили за спасение двух человек
15:43, 08 мая 2024
Костанайского полицейского наградили за спасение двух человек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Камбэком обернулся хоккейный матч Канада - Финляндия на Олимпиаде-2026
23:15, Сегодня
Камбэком обернулся хоккейный матч Канада - Финляндия на Олимпиаде-2026
Как выглядит турнирная таблица женской Нац.лиги по волейболу после III большого тура
23:03, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица женской Нац.лиги по волейболу после III большого тура
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
22:35, Сегодня
Видеообзор обидного поражения "Барыса" в КХЛ
Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона
22:27, Сегодня
Янник Синнер назвал один из важнейших для него турниров этого сезона
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: