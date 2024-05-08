Костанайского полицейского наградили за спасение двух человек

В начале года оперуполномоченный отделения криминальной полиции Карабалыкского района Амержан Топалов со своим соседом спас женщину и подростка от отравления угарным газом, сообщает Zakon.kz.

В январе в поселке Карабалык Топалов вытащил двух человек на улицу и передал их скорой помощи.

"Не могли попасть в квартиру, не могли дозвониться. После чего разбили окно и залезли в дом. В квартире стоял едкий запах и не было света. Мы сразу же перекрыли газ и открыли все окна", – рассказал полицейский.

Как позже выяснилось, в доме замерзла вытяжка газовой плиты и газ распространился по помещению.

За свой героический поступок оперуполномоченный Амержан Топалов награжден медалью "Ерлігі үшін".

Ранее сообщалось, что старший инспектор Управления внутренних дел Ленинского района Северо-Казахстанской области Анатолий Добрынин погиб в 1993 году. 7 мая 2024 года он посмертно был награжден медалью "Ерлігі үшін".