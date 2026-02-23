#Референдум-2026
Мир

Убийство одного из самых опасных наркобаронов мира привело к хаосу и волне насилия в Мексике

здание, флаг, Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:15 Фото: pexels
Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, был главой наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) – одной из самых мощных и жестоких преступных организаций в Мексике. Он был убит 22 февраля 2026 года в ходе крупной военной операции, сообщает Zakon.kz.

Известно, что картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в США.

После ликвидации самого разыскиваемого наркобарона в Мексике начались массовые беспорядки, поджоги машин и коммерческих предприятий.

Согласно данным РБК, власти распорядились экстренно созвать оперативный штаб по безопасности.

Эль Менчо считался одним из самых разыскиваемых и опасных наркобаронов в мире. Под его руководством CJNG расширил свою деятельность, включая международный трафик наркотиков (особенно фентанила), вооруженные нападения на конкурирующие группировки и силовиков, а также применение высокотехнологичного оружия.

В начале января 2026 года президент Мексики Клаудия Шейнбаум оценила возможность нападения со стороны США.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
