Убийство одного из самых опасных наркобаронов мира привело к хаосу и волне насилия в Мексике
Известно, что картель под его руководством превратился в одну из доминирующих организаций по торговле наркотиками в Мексике, занимаясь переправкой синтетических наркотических веществ в США.
После ликвидации самого разыскиваемого наркобарона в Мексике начались массовые беспорядки, поджоги машин и коммерческих предприятий.
Согласно данным РБК, власти распорядились экстренно созвать оперативный штаб по безопасности.
Эль Менчо считался одним из самых разыскиваемых и опасных наркобаронов в мире. Под его руководством CJNG расширил свою деятельность, включая международный трафик наркотиков (особенно фентанила), вооруженные нападения на конкурирующие группировки и силовиков, а также применение высокотехнологичного оружия.
В начале января 2026 года президент Мексики Клаудия Шейнбаум оценила возможность нападения со стороны США.