Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Великобритании вылупился "самый смертоносный птенец в мире"

В Великобритании вылупился &quot;самый смертоносный птенец в мире&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:28 Фото: pixabay
Известный парк Birdland в Великобритании на днях объявил об успешном вылуплении птенца южного казуара. Эта птица считается одной из крупнейших и самых опасных нелетающих птиц в мире, сообщает Zakon.kz.

Хранитель парка Birdland Алистер Кин отметил, что появление птенца казуара стало настоящим подарком. Так как это первый птенец, родившийся в стране с 2021 года.

"Это потребовало огромных усилий всей команды на протяжении многих лет. Но, когда видишь, как этот удивительный птенец под покровительством отца исследует новое окружение, понимаешь, что все было не зря".Алистер Кин

Южный казуар является "родственником" страуса эму. Казуары могут развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, прыгать до 1,5 метра в высоту и очень хорошо плавают.

Эта птица известна своим агрессивным нравом, особенно в случае угрозы. Стоит отметить, что казуары не раз становились виновниками несчастных случаев. Например, в 2019 году из-за нападения казуара погиб 75-летней мужчина.

Ноги казуара очень сильные, трехпалые, с острыми когтями. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 120 мм.

В Великобритании вылупился "самый смертоносный птенец в мире", фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 10:28

Фото: pixabay

Этот коготь особенно опасен, так как им казуар способен убить человека одним ударом.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Шымкента у семейства серых кенгуру появился новый малыш. Также 10 сентября стало известно, что редкого лемура по кличке Жоржетта не пустили в Казахстан российские таможенники.

Читайте также

Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис
Барак и Мишель Обама обратились к американцам после дебатов Трампа и Харрис
Социальная сеть
Директора по маркетингу назначили в соцсети Х
Покушение
Мелания Трамп сделала неожиданное заявление
Анастасия Московчук
Интересное Великобритания 2024 год Птицы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: