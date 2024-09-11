В Великобритании вылупился "самый смертоносный птенец в мире"

Известный парк Birdland в Великобритании на днях объявил об успешном вылуплении птенца южного казуара. Эта птица считается одной из крупнейших и самых опасных нелетающих птиц в мире, сообщает Zakon.kz.

Хранитель парка Birdland Алистер Кин отметил, что появление птенца казуара стало настоящим подарком. Так как это первый птенец, родившийся в стране с 2021 года.

"Это потребовало огромных усилий всей команды на протяжении многих лет. Но, когда видишь, как этот удивительный птенец под покровительством отца исследует новое окружение, понимаешь, что все было не зря". Алистер Кин

Южный казуар является "родственником" страуса эму. Казуары могут развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес, прыгать до 1,5 метра в высоту и очень хорошо плавают.

Эта птица известна своим агрессивным нравом, особенно в случае угрозы. Стоит отметить, что казуары не раз становились виновниками несчастных случаев. Например, в 2019 году из-за нападения казуара погиб 75-летней мужчина.

Ноги казуара очень сильные, трехпалые, с острыми когтями. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 120 мм.

Фото: pixabay

Этот коготь особенно опасен, так как им казуар способен убить человека одним ударом.

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