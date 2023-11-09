Двое пьяных мужчин пытались украсть светофор в Темиртау

В Темиртау задержали двух мужчин. Они пытались украсть светофор, сообщает Zakon.kz.

Около 23.30 полицейские на одном из уличных перекрестков заметили двух мужчин: один из них вскарабкался на столб и пытался дотянуться до светофора, а второй поддерживал его.



Патрульные задержали подозрительных лиц.

"Ими оказались жители города 22 и 35 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в ДП Карагандинской области.

По словам задержанных, они пытались украсть светофор, надеясь найти в нем что-то ценное, которое можно было бы продать или сдать на металлолом.

Ведется досудебное расследование.

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