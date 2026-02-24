Под ледяным щитом Антарктиды обнаружены следы древнего моря
Все это стало известно в рамках международной программы SWAIS2C. Исследователи извлекли из-под льдов моря Росс керны осадочных пород длиной 228 метров – рекордные по длине для подобных исследований.
В породах были найдены микроскопические остатки морских организмов, что подтверждает: регион переживал периоды потепления и сокращения ледяного щита.
Ученые предупреждают: Западно-Антарктический ледниковый щит крайне нестабилен.
Полное его таяние, как сказано в публикации издания "Стерлеград", может поднять уровень Мирового океана на 4-5 метров, угрожая прибрежным городам и островным государствам.
