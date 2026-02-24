Под ледяным щитом Антарктиды обнаружены следы древнего моря

Ученые обнаружили под льдами Антарктиды следы древних морских организмов, указывающие, что 23 миллиона лет назад регион был открытой морской акваторией, сообщает Zakon.kz.

Все это стало известно в рамках международной программы SWAIS2C. Исследователи извлекли из-под льдов моря Росс керны осадочных пород длиной 228 метров – рекордные по длине для подобных исследований.

В породах были найдены микроскопические остатки морских организмов, что подтверждает: регион переживал периоды потепления и сокращения ледяного щита.

Ученые предупреждают: Западно-Антарктический ледниковый щит крайне нестабилен.

Полное его таяние, как сказано в публикации издания "Стерлеград", может поднять уровень Мирового океана на 4-5 метров, угрожая прибрежным городам и островным государствам.

