Мир

Под ледяным щитом Антарктиды обнаружены следы древнего моря

Антарктида, горы, лед, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 16:48 Фото: pexels
Ученые обнаружили под льдами Антарктиды следы древних морских организмов, указывающие, что 23 миллиона лет назад регион был открытой морской акваторией, сообщает Zakon.kz.

Все это стало известно в рамках международной программы SWAIS2C. Исследователи извлекли из-под льдов моря Росс керны осадочных пород длиной 228 метров – рекордные по длине для подобных исследований.

В породах были найдены микроскопические остатки морских организмов, что подтверждает: регион переживал периоды потепления и сокращения ледяного щита.

Ученые предупреждают: Западно-Антарктический ледниковый щит крайне нестабилен.

Полное его таяние, как сказано в публикации издания "Стерлеград", может поднять уровень Мирового океана на 4-5 метров, угрожая прибрежным городам и островным государствам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 16:48
Невидимая сила под Антарктидой изменила климат Земли

Совсем недавно мы также рассказывали, что исследователи в ходе научной экспедиции, путешествуя между Буэнос-Айресом и Огненной Землёй, обнаружили медузу, которая способна вырасти длиной с автобус.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ученые нашли "нечто" во льду огромной антарктической скважины
04:59, 25 февраля 2026
Ученые нашли "нечто" во льду огромной антарктической скважины
В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием
07:20, 31 октября 2025
В Антарктиде обнаружили лед возрастом 6 миллионов лет с таинственным содержанием
В Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты
08:55, 13 февраля 2025
В Антарктиде обнаружили настоящую климатическую бомбу для планеты
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
