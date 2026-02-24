#Референдум-2026
Мир

В Турции экс-депутат скончался во время операции

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 04:30 Фото: pexels
Бывший парламентарий Милли Меджлиса Азербайджана, Махир Асланов, лежал в одной из больниц турецкого города Измир. Там ему предстояла сложная операция на сердце. Во время хирургического вмешательства он скончался, сообщает Zakon.kz.

Как передает oxu.az, об этом стало известно 24 февраля.

Махир Асланов избирался депутатом Милли Меджлиса двух созывов в период с 2010 по 2020 год.

Он был членом парламентского комитета по аграрной политике. Руководил рабочей группой по межпарламентским связям между Азербайджаном и Афганистаном, а также входил в состав рабочих групп по связям с парламентами Бельгии, Болгарии, Финляндии, Грузии и Узбекистана.

Ранее мы писали о том, что жители Турции переживают очередную трагедию.

Аксинья Титова
