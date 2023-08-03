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ДТП с туристами в Турции: скончалась еще одна казахстанка

МИД: После ДТП с казахстанцами в Турции скончалась еще одна женщина Фото: МИД РК
По информации МИД РК, еще одна пострадавшая в ДТП с туристами скончалась в турецкой больнице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД РК 3 августа со ссылкой на информацию турецких врачей, накануне ночью в государственной больнице Алании скончалась еще одна гражданка Казахстана, пострадавшая в ДТП.

"На данный момент родственники погибшей находятся в больнице. Им оказывают необходимую помощь. После оформления документов тело отправят в Казахстан", – сообщили в МИД РК.

Тело другого казахстанца, погибшего в результате ДТП в Турции, уже доставили на родину.

30 июля в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. Водитель туристического фургона и гид погибли на месте. В больницу попали 11 граждан РК, из них один (49-летний житель Мангистау) впоследствии скончался.

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МИД РК Турция
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