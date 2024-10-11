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Умершая жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь пятерым казахстанцам

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:36 Фото: Zakon.kz
43-летняя жительница Кокшетау стала донором и подарила жизнь еще пяти казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила на республиканской конференции "О состоянии органного донорства" 11 октября 2024 года врач-реаниматолог многопрофильной областной больницы региональный трансплант-координатор по Акмолинской области Ляззат Ашимова, 7 июля было получено согласие на пересадку органов у родственников умершей женщины.

"Поступила женщина с инсультом в коме, у нее была аневризма сосудов головного мозга. Сначала она была потенциальным донором. После констатации смерти мозга и согласия родственников стала актуальным донором", – сказала Ляззат Ашимова.

Она отметила, что самая большая трудность – это получить согласие у родственников на трансплантацию органов. В этом случае мать умершей женщины согласилась, но сын был категорически против. В итоге мать сумела переубедить сына в необходимости помощи другим людям.

"Мама сказала, что хочет, чтобы жизнь ее ребенка продолжалась в других людях. Это лучше, чем ее органы будут просто так гнить в земле. Изначально сын был категорически против, но потом он разделил с ней эту ответственность и поддержал мать", – рассказала Ляззат Ашимова.

Врачи изъяли легкие, сердце, печень и две почки. Органы благополучно пересадили пятерым казахстанцам. Почка досталась 15-летней девочке, ее выбрали из восьми претендентов. Легкие пересадили женщине, которая 1,5 года ходила с аппаратом искусственной вентиляции легких, сердце пересадили жительнице Степногорска. Еще одна почка и печень также успешно пересажены нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в среднем в год в трансплантации костного мозга нуждаются 200-250 взрослых пациентов и около сотни детей.

8 августа 2024 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова вручила награду родственникам посмертного донора, спасшего жизнь четырем пациентам.

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