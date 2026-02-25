#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Мир

Детскую писательницу судят за убийство мужа ради страховки

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 06:40 Фото: freepik
Автора детской книги "Ты со мной?" о помощи детям в переживании утраты американку Коури Ричинс судят по обвинению в убийстве мужа Эрика Ричинса ради наследства в 4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, прокуратура утверждает, что в 2022 году женщина отравила супруга фентанилом ради страховой выплаты. По версии следствия, Ричинс приготовила супругу коктейль "Московский мул", в который добавила наркотик.

Судмедэксперт подтвердил наличие в организме 39-летнего мужчины дозы фентанила, в пять раз превышающей смертельную.

Следствие также указывает, что на момент смерти Эрика Коури имела долг более 1 долларов млн, пока состояние мужа оценивалось в 4 млн долларов. Правоохранители предполагают, что женщина могла убить мужа ради денег.

Сама Ричинс свою вину не признает, ее защита оспаривает версию о подмешанном фентаниле. Адвокат Кэтрин Нестер заявила на суде, что следствие так и не нашло доказательств того, как наркотик попал в организм ее супруга.

Ранее стало известно, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в корыстном убийстве двух человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми
04:21, 20 января 2025
Детскую писательницу и ее мужа осудили за издевательства над детьми
За убийство мужа судят женщину в Павлодаре
05:49, 12 августа 2023
За убийство мужа судят женщину в Павлодаре
Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа
18:27, 23 декабря 2024
Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: