Детскую писательницу судят за убийство мужа ради страховки

Автора детской книги "Ты со мной?" о помощи детям в переживании утраты американку Коури Ричинс судят по обвинению в убийстве мужа Эрика Ричинса ради наследства в 4 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru, прокуратура утверждает, что в 2022 году женщина отравила супруга фентанилом ради страховой выплаты. По версии следствия, Ричинс приготовила супругу коктейль "Московский мул", в который добавила наркотик.

Судмедэксперт подтвердил наличие в организме 39-летнего мужчины дозы фентанила, в пять раз превышающей смертельную.

Следствие также указывает, что на момент смерти Эрика Коури имела долг более 1 долларов млн, пока состояние мужа оценивалось в 4 млн долларов. Правоохранители предполагают, что женщина могла убить мужа ради денег.

Сама Ричинс свою вину не признает, ее защита оспаривает версию о подмешанном фентаниле. Адвокат Кэтрин Нестер заявила на суде, что следствие так и не нашло доказательств того, как наркотик попал в организм ее супруга.

Ранее стало известно, что в Индонезии задержали казахстанца, подозреваемого в корыстном убийстве двух человек.