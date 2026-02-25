Страховая компания четырежды объявила умершей живую 94-летнюю женщину

Управление социального обеспечения США признало живую пенсионерку скончавшейся. Подобная ошибка случилась уже в четвертый раз, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал Fox News, в декабре 2025 года 94-летней Хелен Цвик из Далласа перестали поступать социальные выплаты. Пенсионерке и ее дочери Шерил пришлось самостоятельно покрывать расходы на проживание в доме престарелых, лекарства и страховку. Сумма затрат составила около 5 тысяч долларов.

Оказалось, что Цвик ошибочно признали умершей. Подобное уже случалось в 2017, 2020 и в апреле 2025 года. Но тогда справедливость удавалось восстановить достаточно быстро. В данном случае у пенсионерки ушло на хлопоты несколько недель.

Пенсионерка в сопровождении дочери лично явилась в отделение социальной службы и предъявила документы. Но ее направили в центр обработки данных в Чикаго, где и была допущена ошибка.

Хелен Цвик отметила, что устала от подобных ситуаций, но рассчитывает прожить еще несколько лет и добиться окончательного решения вопроса.

Ранее в Жамбылской области произошла удивительная история – женщину признали умершей, но она неожиданно "воскресла". Опознанное родственниками тело оказалось чужим, в связи с чем суд отменил запись о смерти.