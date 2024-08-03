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94-летний американец признан старейшим водителем автобуса в мире

94-летний американец признан старейшим водителем автобуса в мире, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:34 Фото: pxhere
Джим Оппегард из штата Миннесота (США) признан старейшим водителем автобуса в мире. Ему 94 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

На данный момент Оппегард управляет школьным транспортом для детей с особыми образовательными потребностями. Администрация компании заявляет, что американец – воплощение образцового сотрудника.

Джим Оппегард никогда не опаздывает на работу и не берет больничный.

На сайте рекордов отмечено, что его рабочий график сейчас состоит из трех часов за рулем утром, затем трехчасового отдыха и еще четырех часов вождения днем. Во время перерыва он паркуется у дома престарелых, где живет.

94-летний американец признан старейшим водителем автобуса в мире, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 11:34

Фото: guinnessworldrecords.com

Сам мужчина утоняет, что поддерживает здоровье ежедневными 45-минутными тренировками.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 30 июля 2024 года на заседании правительства заявил, что в стране возьмут на учет автошколы и будут отслеживать количество ДТП, допущенных их выпускниками.

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