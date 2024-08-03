94-летний американец признан старейшим водителем автобуса в мире
На данный момент Оппегард управляет школьным транспортом для детей с особыми образовательными потребностями. Администрация компании заявляет, что американец – воплощение образцового сотрудника.
Джим Оппегард никогда не опаздывает на работу и не берет больничный.
На сайте рекордов отмечено, что его рабочий график сейчас состоит из трех часов за рулем утром, затем трехчасового отдыха и еще четырех часов вождения днем. Во время перерыва он паркуется у дома престарелых, где живет.
Фото: guinnessworldrecords.com
Сам мужчина утоняет, что поддерживает здоровье ежедневными 45-минутными тренировками.
Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 30 июля 2024 года на заседании правительства заявил, что в стране возьмут на учет автошколы и будут отслеживать количество ДТП, допущенных их выпускниками.