94-летний американец признан старейшим водителем автобуса в мире

Джим Оппегард из штата Миннесота (США) признан старейшим водителем автобуса в мире. Ему 94 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

На данный момент Оппегард управляет школьным транспортом для детей с особыми образовательными потребностями. Администрация компании заявляет, что американец – воплощение образцового сотрудника.

Джим Оппегард никогда не опаздывает на работу и не берет больничный.

На сайте рекордов отмечено, что его рабочий график сейчас состоит из трех часов за рулем утром, затем трехчасового отдыха и еще четырех часов вождения днем. Во время перерыва он паркуется у дома престарелых, где живет.

Фото: guinnessworldrecords.com

Сам мужчина утоняет, что поддерживает здоровье ежедневными 45-минутными тренировками.

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов 30 июля 2024 года на заседании правительства заявил, что в стране возьмут на учет автошколы и будут отслеживать количество ДТП, допущенных их выпускниками.