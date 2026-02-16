#Референдум-2026
#Казахмыс
События

Казахстанка неожиданно "воскресла", когда выплаты пенсии перестали поступать

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 11:19 Фото: unsplash
В Жамбылской области произошла удивительная история – женщину признали умершей, но она неожиданно "воскресла". Опознанное родственниками тело оказалось чужим, в связи с чем суд отменил запись о смерти, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 16 февраля 2026 года, раскрыли в Жамбылском районном суде:

"Мать истца (1953 г. р.) в августе 2024 года уехала жить к своей сестре в Тараз, а в 2025 году после праздника Курбан айт мать исчезла. Сестра матери сообщила об этом в полицию... В августе 2025 года в поле села было найдено тело, возбуждено уголовное дело по факту смерти. Найденное тело было опознано истцом и ее сыном как тело пропавшей, была зарегистрирована актовая запись о смерти и выдано свидетельство о смерти. Однако в сентябре 2025 года мать истца пришла в дом своего брата в селе Костобе Жамбылского района. Истец обратилась в суд с иском о признании недействительной и аннулировании актовой записи о смерти, чтобы восстановить правовой статус своей матери".

Истец пояснила, что пропавшая мать всегда имела привычку в любое время уезжать к родственникам или в другие места и отсутствовать дома подолгу.

"Жамбылским районным судом установлено, что обнаруженное тело оказалось телом другого человека. Полицией проведена эксгумация тела и назначена повторная судебно-медицинская и генетическая экспертиза. Установлена личность умершей, уголовное дело прекращено".Жамбылский районный суд Жамбылской области

Как пояснила в суде "воскресшая" женщина, после праздника Курбан айт она уехала в село Айша биби и устроилась на работу по сбору лука. В период работы признанная умершей проживала в доме женщины, с которой работала.

"Позже, когда выплаты пенсии перестали поступать, она приехала в Тараз для уточнения информации и узнала, что признана умершей. Решением Жамбылского районного суда иск удовлетворен, свидетельство о смерти признано недействительным, а актовая запись аннулирована. Решение вступило в законную силу".Жамбылский районный суд Жамбылской области

11 февраля 2026 года сообщалось, что Рамзан Кадыров опубликовал видео с "воскресшим" после ДТП сыном Адамом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
