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Мир

Признанный умершим житель Азербайджана ожил в морге

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 15:19 Фото: primeminister.kz
В Джалилабадском районе Азербайджана признанного умершим мужчину доставили в морг, где позже выяснилось, что он жив, сообщает Zakon.kz.

По информации Report.az, 34-летнего мужчину обнаружили в собственном доме в бездыханном состоянии. Врачи констатировали его смерть.

"Тело доставили в районное отделение объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Однако в учреждении выяснилось, что мужчина не умер, а находится в коматозном состоянии. Его немедленно доставили в Джалилабадскую районную центральную больницу", – говорится в сообщении.

Сейчас состояние мужчины стабильное, он находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят внедрить виртуальное вскрытие. Процедуру будут проводить с помощью компьютерного сканирования. В Минюсте надеются, что это снизит риски конфликтов между врачами и родными умерших на почве необходимости проведения традиционного вскрытия.

Андрей Дюсупов
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