Двоюродные братья напали на мужчину, который заступился за девушку в Венеции

Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в День святого Валентина и получил удар ножом в шею. Жуткий инцидент произошел в Венеции, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, двое двоюродных братьев из Великобритании начали преследовать понравившуюся одному из них девушку в итальянском городе 14 февраля. Их навязчивое поведение заметил 21-летний местный житель, который отдыхал в одном из баров.

"Он встал между туристами и девушкой, чтобы заступиться за нее. Однако один из братьев тут же достал нож и ударил защитника в шею. В итоге местному жителю потребовалась срочная операция из-за повреждения артерии", – говорится в публикации.

Сообщается, что все произошло за считанные секунды. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления, однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения, что помогло найти и арестовать их.

Девушка позже рассказала полиции, что некоторое время переписывалась с одним из подозреваемых в социальной сети Instagram, после чего они договорились о встрече в Венеции.

