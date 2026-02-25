#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Мир

Двоюродные братья напали на мужчину, который заступился за девушку в Венеции

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 01:28 Фото: pxhere
Мужчина спас девушку от навязчивых туристов в День святого Валентина и получил удар ножом в шею. Жуткий инцидент произошел в Венеции, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Daily Mail, двое двоюродных братьев из Великобритании начали преследовать понравившуюся одному из них девушку в итальянском городе 14 февраля. Их навязчивое поведение заметил 21-летний местный житель, который отдыхал в одном из баров.

"Он встал между туристами и девушкой, чтобы заступиться за нее. Однако один из братьев тут же достал нож и ударил защитника в шею. В итоге местному жителю потребовалась срочная операция из-за повреждения артерии", – говорится в публикации.

Сообщается, что все произошло за считанные секунды. После нападения злоумышленники скрылись с места преступления, однако инцидент попал на камеры видеонаблюдения, что помогло найти и арестовать их.

Девушка позже рассказала полиции, что некоторое время переписывалась с одним из подозреваемых в социальной сети Instagram, после чего они договорились о встрече в Венеции.

Ранее мы сообщали о другом мировом инциденте: в Австралии учительницу обвинили в сексуальном насилии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
За въезд в Венецию придется платить пять евро
08:50, 25 апреля 2024
За въезд в Венецию придется платить пять евро
Полуголый мужчина преследовал девушку в Алматинской области
11:54, 25 июля 2023
Полуголый мужчина преследовал девушку в Алматинской области
Венеция начнет брать с туристов плату за доступ в город
10:53, 07 сентября 2023
Венеция начнет брать с туристов плату за доступ в город
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: