Мир

Граница в огне: Пакистан и Афганистан в ожесточенных боях

на границе между Пакистаном и Афганистаном проходят ожесточенные столкновения, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 22:21 Фото: pixabay
В нескольких районах вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном происходят ожесточенные столкновения, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ, перестрелку зафиксировали между округом Хайбер и провинцией Нангархар. Столкновения также вспыхнули в районе Шурко округа Куррам, на перевале Нава между округом Баджаур и провинцией Кунар, а теперь распространились на округ Читрал в Пакистане и провинцию Нуристан в Афганистане.

Как уточняется, талибы уничтожили второй пакистанский блокпост недалеко от границы Хоста и Пакистана.

"Ответные атаки правительственных сил Афганистана начались на пакистанские войска в восточных провинциях страны. На данный момент захвачены три вражеских поста", – утверждают журналисты.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
