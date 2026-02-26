Граница в огне: Пакистан и Афганистан в ожесточенных боях

В нескольких районах вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном происходят ожесточенные столкновения, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ, перестрелку зафиксировали между округом Хайбер и провинцией Нангархар. Столкновения также вспыхнули в районе Шурко округа Куррам, на перевале Нава между округом Баджаур и провинцией Кунар, а теперь распространились на округ Читрал в Пакистане и провинцию Нуристан в Афганистане.

Как уточняется, талибы уничтожили второй пакистанский блокпост недалеко от границы Хоста и Пакистана.

"Ответные атаки правительственных сил Афганистана начались на пакистанские войска в восточных провинциях страны. На данный момент захвачены три вражеских поста", – утверждают журналисты.

EXCLUSIVE:



The Taliban and Pakistan Army are now fighting in Nawa Pass on the Pak-Afghan border in Bajaur/Kunar-Chitral, with footage showing Pakistan Army hitting Taliban positions.



pic.twitter.com/6sPZIiyZYh — The Strategic Horizon (@TSHInsight) February 26, 2026

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в столице Пакистана – десятки погибших и пострадавших.