Трамп похвастался атакой ядерных объектов Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана, сообщает Zakon.kz.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом президент Дональд Трамп рассказал в своем аккаунте Truth Social.

Фото: truthsocial

"Мы завершили очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране. Полный груз БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все наши самолеты уже покинули иранское воздушное пространство и в безопасности возвращаются домой. Поздравляю наших великих американских воинов! В мире нет другой военной силы, способной сделать такое. ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЬ МИР! Спасибо за внимание". Дональд Трамп

Трамп наблюдал за ударами и их последствиями в ситуационной комнате вместе с госсекретарем Марко Рубио и главой ЦРУ Джоном Рэтклифом.

Фото: whitehouse

Трамп надеется, что нанесенные удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам. По информации CNN, в настоящее время президент США не планирует дополнительных атак на территории Ирана.

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции.

This is not Constitutional. https://t.co/EU3fS5jcwb — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 21, 2025

Несколько дней назад он предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.

На днях Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне конфликта с Израилем.