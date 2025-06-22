#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Трамп похвастался атакой ядерных объектов Ирана

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 06:18 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана, сообщает Zakon.kz.

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом президент Дональд Трамп рассказал в своем аккаунте Truth Social.

Фото: truthsocial

"Мы завершили очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране. Полный груз БОМБ был сброшен на главный объект, Фордо. Все наши самолеты уже покинули иранское воздушное пространство и в безопасности возвращаются домой. Поздравляю наших великих американских воинов! В мире нет другой военной силы, способной сделать такое. ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ ЗАКЛЮЧИТЬ МИР! Спасибо за внимание".Дональд Трамп

Трамп наблюдал за ударами и их последствиями в ситуационной комнате вместе с госсекретарем Марко Рубио и главой ЦРУ Джоном Рэтклифом.

Фото: whitehouse

Трамп надеется, что нанесенные удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам. По информации CNN, в настоящее время президент США не планирует дополнительных атак на территории Ирана.

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции.

Несколько дней назад он предлагал резолюцию, запрещающую Трампу единолично развязывать войну с Ираном.

На днях Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) на фоне конфликта с Израилем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
Мир
12:15, Сегодня
Документы великого математика нашли на чердаке в Лондоне: их продали за 327 млн тенге
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
Мир
10:43, Сегодня
В МАГАТЭ не видят роста уровня радиации за пределами ядерных объектов в Иране
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Мир
09:37, Сегодня
В NASA зафиксировали мощный выброс тепла у ядерного объекта Ирана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: