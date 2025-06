Трамп похвастался атакой ядерных объектов Ирана

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом президент Дональд Трамп рассказал в своем аккаунте Truth Social.

Трамп наблюдал за ударами и их последствиями в ситуационной комнате вместе с госсекретарем Марко Рубио и главой ЦРУ Джоном Рэтклифом.

Трамп надеется, что нанесенные удары по трем иранским ядерным объектам вернут Тегеран к переговорам. По информации CNN, в настоящее время президент США не планирует дополнительных атак на территории Ирана.

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции.

This is not Constitutional. https://t.co/EU3fS5jcwb