48 жертв: по улицам исторического города поплыли гробы

Город в штате Минас-Жерайс в Бразилии охватили проливные дожди. В зоне подтопления оказалось и бюро ритуальных услуг. Вода смыла со склада несколько гробов и понесла их по улице, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru с ссылкой на портал G1, гробы вынесло прямо на улицы бразильского города.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, в результате стихийного бедствия 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы.

Штат Минас-Жерайс (в переводе "Главные рудники") – это историческое и промышленное сердце Бразилии.

