#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Мир

48 жертв: по улицам исторического города поплыли гробы

Кладбище, могилы, человек, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 06:30 Фото: freepik
Город в штате Минас-Жерайс в Бразилии охватили проливные дожди. В зоне подтопления оказалось и бюро ритуальных услуг. Вода смыла со склада несколько гробов и понесла их по улице, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru с ссылкой на портал G1, гробы вынесло прямо на улицы бразильского города.

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Из-за наводнений и оползней пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры. По последним данным, в результате стихийного бедствия 48 человек утонули или получили несовместимые с жизнью травмы.

Штат Минас-Жерайс (в переводе "Главные рудники") – это историческое и промышленное сердце Бразилии. 

Ранее сообщалось о том, что туриста избили до смерти в районе красных фонарей на Пхукете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Улицы Нью-Йорка затопило после дождя
22:50, 29 сентября 2023
Улицы Нью-Йорка затопило после дождя
В Актау и Атырау улицы затопило ливнями
03:02, 08 октября 2023
В Актау и Атырау улицы затопило ливнями
В городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора
08:52, 04 мая 2024
В городе Кульсары удалось осушить 2723 жилых двора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: