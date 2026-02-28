#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

Курс биткоина предсказал основатель "Википедии"

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 07:37 Фото: pexels
25 февраля основатель "Википедии" Джимми Уэйлс порассуждал на своей странице в Х о будущем биткоина, сообщает Zakon.kz.

Уэйлс уверен, что биткоин не справился с ролью цифровой валюты. И хотя токен останется в публичном пространстве, ажиотаж вокруг него начнет постепенно остывать к 2050 году. По его словам, архитектура биткоина достаточно надежна и крепка, чтобы существовать вечно. Для его полного краха должен произойти крайне маловероятный и непредвиденный сбой в криптографии. Однако он считает, что как валюта биткоин совсем не является успешным.

"Биткоин может упасть до цены, приемлемой для любителей экспериментов. Поскольку он полностью провалился как валюта, как средство сохранения стоимости и тому подобное, он не станет доминирующими деньгами будущего. Поэтому я бы предложил целевую цену на 2050 год ниже 10 тыс. долларов в сегодняшних ценах. Возможно, даже значительно ниже", – написал Уэйлс.

Публикация основателя "Википедии" получила множество вопросов и обсуждений в комментариях, на каждое из сообщений автор отвечал максимально оживленно. Так, например, в самом оптимистичном сценарии Джимми Уэйлс видит биткоин в качестве спекулятивного актива. Поэтому он предостерег своих читателей от необдуманных решений, принимаемых на волне "хайпа" и эмоций.

"Нет никакой гарантии, что приток капитала сохранится, поэтому энтузиастам лучше подготовиться к тому, что цена снизится. Я думаю, что золото, серебро, ювелирные изделия, недвижимость, изобразительное искусство и так далее останутся доминирующим средством сохранения стоимости", – заявил Уэйлс.

Он также отметил, что биткоин сложно использовать, а за время его существования токен так и остался узко специализированным инструментом.

Биткоин в феврале 2026 года потерял почти 20%. Котировки опускались со 124 тыс. долларов в октябре до 62,5 тыс. долларов в начале февраля. Недавние торги прошли в районе 68,4 тыс.

Фото Алия Абди
Алия Абди
