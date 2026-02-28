Курс биткоина предсказал основатель "Википедии"

25 февраля основатель "Википедии" Джимми Уэйлс порассуждал на своей странице в Х о будущем биткоина, сообщает Zakon.kz.

Уэйлс уверен, что биткоин не справился с ролью цифровой валюты. И хотя токен останется в публичном пространстве, ажиотаж вокруг него начнет постепенно остывать к 2050 году. По его словам, архитектура биткоина достаточно надежна и крепка, чтобы существовать вечно. Для его полного краха должен произойти крайне маловероятный и непредвиденный сбой в криптографии. Однако он считает, что как валюта биткоин совсем не является успешным.

People who think that Bitcoin is going to zero are likely mistaken. The design is robust enough that it will continue to exist in perpetuity, barring some currently unforeseen breakdown in cryptography or a surprise 51% attack (even then, a fork would carry on I would imagine).… — Jimmy Wales (@jimmy_wales) February 25, 2026

"Биткоин может упасть до цены, приемлемой для любителей экспериментов. Поскольку он полностью провалился как валюта, как средство сохранения стоимости и тому подобное, он не станет доминирующими деньгами будущего. Поэтому я бы предложил целевую цену на 2050 год ниже 10 тыс. долларов в сегодняшних ценах. Возможно, даже значительно ниже", – написал Уэйлс.

Публикация основателя "Википедии" получила множество вопросов и обсуждений в комментариях, на каждое из сообщений автор отвечал максимально оживленно. Так, например, в самом оптимистичном сценарии Джимми Уэйлс видит биткоин в качестве спекулятивного актива. Поэтому он предостерег своих читателей от необдуманных решений, принимаемых на волне "хайпа" и эмоций.

"Нет никакой гарантии, что приток капитала сохранится, поэтому энтузиастам лучше подготовиться к тому, что цена снизится. Я думаю, что золото, серебро, ювелирные изделия, недвижимость, изобразительное искусство и так далее останутся доминирующим средством сохранения стоимости", – заявил Уэйлс.

Он также отметил, что биткоин сложно использовать, а за время его существования токен так и остался узко специализированным инструментом.

Биткоин в феврале 2026 года потерял почти 20%. Котировки опускались со 124 тыс. долларов в октябре до 62,5 тыс. долларов в начале февраля. Недавние торги прошли в районе 68,4 тыс.