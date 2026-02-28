США приняли участие в атаке на Иран – СМИ

Американский чиновник сообщил телеканалу Al Jazeera, что атаки Израиля на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции с Соединенными Штатами, сообщает Zakon.kz.

Цель атаки, по данным источника Al Jazeera, – оказать давление на Иран и добиться соглашения по его ядерной программе.

Агентство Associated Press сообщило, что удар в иранской столице был нанесен недалеко от офиса верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В Иране сообщают, что верховный Хаменеи находится не в Тегеране – его перевезли в безопасное место. Президент страны Масуд Пезешкиан, по данным СМИ, находится в конспиративной квартире.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило, что взрывы также произошли в северном районе Тегерана, Сейед-Хандане.

Тем временем посольство США в Катаре ввело режим самоизоляции для всего персонала и рекомендовало всем своим гражданам поступить так же до дальнейшего уведомления.

The New York Times со ссылкой на заявления американских чиновников пишет, что эта атака на Иран будет гораздо масштабнее, чем удары США по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

