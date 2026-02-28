#Референдум-2026
Мир

Почему мама бросила Панча, объяснила биолог – история макаки завирусилась в Сети

макака Панча, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 17:48 Фото: скриншот видео
Обычно самки приматов заботятся о своих малышах, но случай маленького Панча стал редким исключением, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Сети завирусилась история макаки Панч. Малыш родился в июле 2025 года в зоопарке Итикавы. Его мама не проявляла заботы, поэтому малыша выкармливали сотрудники зоопарка. Чтобы помочь ему справиться с тревогой, Панчу выдали плюшевую игрушку – его "друга и маму". Малыш всегда носит ее с собой и обнимает во время сна.

Долгое время Панча не принимали другие макаки, он был один. Но вскоре одна взрослая самка обратила на него внимание и начала опекать вместе с игрушкой, а остальные члены стаи стали играть с ним.

Специалист по поведению приматов Джон Митани отмечает, что японские макаки обычно очень внимательны к детенышам. Случаи, когда мать отказывается от малыша, крайне редки.

Профессор Элисон Бехн из Австралийского национального университета объясняет возможные причины. Панч родился в разгар летней жары, что могло усилить стресс матери. В стрессовой ситуации самка могла сосредоточиться на выживании и будущем размножении. Кроме того, это были ее первые роды, а материнские навыки у японских макак развиваются с возрастом.

В дикой природе брошенный малыш, скорее всего, погиб бы, но иногда другие самки или взрослые самцы берут заботу на себя. В случае с Панчем за ним присматривают люди, и он постепенно вливается в социальную группу макак.

Ранее одинокую обезьянку Панча поддержала IKEA.

