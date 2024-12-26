Биологи объяснили, зачем японские макаки седлают пятнистых оленей

Натуралисты неоднократно наблюдали, как в японских лесах макаки приставали к пятнистым оленям – залезали им на спину в попытке оседлать. Что заставляет обезьян так делать, а копытных терпеть подобное, ответила международная группа исследователей, сообщает Zakon.kz.

Биологи из Японии, Франции и Канады объяснили такое поведение обезьян целым рядом гипотез и изложили их в статье под названием "Обезьянье родео", опубликованной в журнале Primates.

Специалисты отсмотрели видеозаписи, снятые в лесах на японском острове Якусима и в городе Минох. Они попросили других исследователей поделиться наблюдениями и собрали около 10 видеороликов, на которые попали 45 эпизодов взаимодействия японских макак с пятнистыми оленями – в 28 случаях обезьяны их седлали.

Фото: Primates, Léane Depret et al

Биологи выделяли несколько действий приматов. Макаки имитировали сексуальное поведение, отдыхали, разлегшись на спине оленей, играли, а также вычесывали их шерсть (груминг). Еще приматы гонялись за оленями, скалились, выражая явную агрессию, отпугивали их прыжками и резкими жестами, но все это происходило без влезания на копытных.

Специальная программа, рассчитавшая длительность каждого действия по секундам, позволила исследователям определить, что чаще всего макаки отдыхали на спинах оленей (96,7% случаев). Вторым по популярности занятием была имитация сексуального поведения (38,7%), а игра и груминг встречались в 12,9% случаев. Стоит учитывать, что во время одного взаимодействия обезьяны совершали разные операции.

Фото: Primates, Léane Depret et al

Биологов удивило, что ни одно седлание не совершалось исключительно в целях транспортировки – макаки никуда на оленях не катались. Также примечательно, что пятнистые олени не давали себя в обиду, когда игра переходила границы: зафиксировано 10 попыток сбросить обезьян со спины, семь из них – успешные.

Объясняя столь разнообразное поведение японских макак, исследователи сформулировали пять гипотез.

Во-первых, сексуализированные движения могут быть следствием того, что в группе для некоторых макак не нашлось партнера.

Во-вторых, отдых на спине оленей может быть попыткой согреться. Но в то же время специалисты не зафиксировали случаев, когда приматы лежали в обнимку с ними, пока копытные располагались на земле.

В-третьих, макаки, вероятно, используют оленей именно для отдыха: в разных позах самки и самцы провели много времени на спине оленей.

В-четвертых, груминг и игры с копытными укрепляли социальные связи между двумя видами. Вычесывание и поиск паразитов, по словам исследователей, поддерживали взаимную терпимость, а игры, вероятно, развивали социальные отношения у обезьян.

В-пятых, агрессия, возникавшая между видами, скорее всего, была из-за конкуренции за территорию или ресурсы (макаки и олени питаются одной растительностью). Но мотивы этой агрессии ученым определить не удалось.

В целом, чтобы расширить представление о взаимодействии японских макак с пятнистыми оленями, необходимы многолетние наблюдения, поскольку, скорее всего, отношения между двумя видами эволюционировали.

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