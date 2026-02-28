Обломки ракеты упали на жилой район Дубая: начался пожар

В Дубае 28 февраля 2026 года зафиксировали несколько взрывов, один из которых привел к пожару в жилом районе Palm Jumeirah. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает Zakon.kz.

Очевидцы из районов Dubai Hills и Palm Jumeirah сообщают о пяти-семи хлопках, от которых в жилых зданиях дрожали стекла. В результате падения осколков на территории отеля Palm Jumeirah возникло локальное возгорание и сильное задымление.

Ситуация в районе отеля Fairmont The Palm остается напряженной: по сообщениям свидетелей, туда направлены десятки машин скорой помощи. Предположительно, в этом секторе зафиксировано падение ракеты. Очевидцы отмечают, что на фоне продолжающейся работы противовоздушной обороны жители и туристы массово направляются в укрытия.

Также в целях безопасности Управление аэропортов Дубая приняло решение о полной приостановке обслуживания рейсов после ударов по Ирану. В международном аэропорту Дубая (DXB) и Аль-Мактум (DWC) полеты прекращены до дальнейшего уведомления в связи с возникшей воздушной угрозой.

"Компания Dubai Airports подтверждает, что все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Дубай Уорлд Централ – Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться напрямую со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах", – говорится в сообщении.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.