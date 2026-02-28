#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
497.56
586.92
6.44
Мир

Обломки ракеты упали на жилой район Дубая: начался пожар

В жилом районе Дубая Palm Jumeirah начался пожар после падения обломков ракеты, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 21:00 Фото: скриншот видео
В Дубае 28 февраля 2026 года зафиксировали несколько взрывов, один из которых привел к пожару в жилом районе Palm Jumeirah. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает Zakon.kz.

Очевидцы из районов Dubai Hills и Palm Jumeirah сообщают о пяти-семи хлопках, от которых в жилых зданиях дрожали стекла. В результате падения осколков на территории отеля Palm Jumeirah возникло локальное возгорание и сильное задымление.

Ситуация в районе отеля Fairmont The Palm остается напряженной: по сообщениям свидетелей, туда направлены десятки машин скорой помощи. Предположительно, в этом секторе зафиксировано падение ракеты. Очевидцы отмечают, что на фоне продолжающейся работы противовоздушной обороны жители и туристы массово направляются в укрытия.

Также в целях безопасности Управление аэропортов Дубая приняло решение о полной приостановке обслуживания рейсов после ударов по Ирану. В международном аэропорту Дубая (DXB) и Аль-Мактум (DWC) полеты прекращены до дальнейшего уведомления в связи с возникшей воздушной угрозой.

"Компания Dubai Airports подтверждает, что все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Дубай Уорлд Централ – Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться напрямую со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах", – говорится в сообщении.

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие
21:30, Сегодня
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие
Жуткое ДТП на трассе Астана – Петропавловск, есть пострадавший
21:35, 16 февраля 2026
Жуткое ДТП на трассе Астана – Петропавловск, есть пострадавший
Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау
10:46, Сегодня
Семь человек спасли при пожаре в многоэтажке в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Клуб нападающего сборной Казахстана одержал очередную победу в европейском чемпионате
22:02, Сегодня
Клуб нападающего сборной Казахстана одержал очередную победу в европейском чемпионате
Узбекские боксёры массово отказались драться с казахстанцами на "малом чемпионате мира"
21:42, Сегодня
Узбекские боксёры массово отказались драться с казахстанцами на "малом чемпионате мира"
Восемь шайб было заброшено в матче "Спартак" – "Барыс" в КХЛ
21:36, Сегодня
Восемь шайб было заброшено в матче "Спартак" – "Барыс" в КХЛ
Акимат Алматы наградил Михаила Шайдорова, тренеров и участников Олимпийских игр из Алматы
21:06, Сегодня
Акимат Алматы наградил Михаила Шайдорова, тренеров и участников Олимпийских игр из Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: