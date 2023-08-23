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Дроны атаковали центр Москвы

дрон Фото: freepik
23 августа ранним утром центр Москвы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первый дрон удалось сбить на подлете, в Московской области, второй попал в строящееся здание в центре столицы России.

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити (Москва-Сити. – Прим. ред.). На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет".Сергей Собянин




В Министерстве обороны России сообщили, что дронов было три.

"Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити".Минобороны РФ



В ТАСС написали, что жители Москвы сообщают в экстренные службы о хлопках в различных районах города. 

"В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино", – пишет ТАСС.

Район Москва-Сити оцепили, работают экстренные службы столицы.




Telegram-канал Mash пишет, что взрывы были слышны еще в нескольких населенных пунктах.

"Взрывы слышны также в Красногорске, Химках и Долгопрудном. Предположительно, там работает ПВО", – пишет Mash.

Тем временем в аэропортах Москвы введен план "Ковер". Там не принимают и не выпускают самолеты. Подобный план вводится, когда в небе обнаружены опасные предметы. Обновлено: Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу, прерывавшуюся ранее. 

Ранее, 22 августа, Москву атаковали дроны, взрывы были слышны в пригородном районе и в города, находящегося в Московской области.

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