США и Израиль атаковали Иран: как отреагировали ООН, ЕС и арабские страны

Масштабная военная операция США и Израиля в Иране обернулась массовой гибелью мирных жителей, включая десятки детей, что спровоцировало волну ответных ударов Тегерана и экстренную реакцию мирового сообщества, передает Zakon.kz.

Реакция ООН и Евросоюза

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк официально осудил военные действия США и Израиля, а также ответные удары Ирана. По его словам, основное бремя столкновения ложится на плечи мирных граждан.

Тюрк призвал все вовлеченные стороны проявить благоразумие и незамедлительно вернуться за стол переговоров, напомнив, что еще несколько часов назад участники диалога активно искали пути мирного решения.

"Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана, а также последующие ответные удары Ирана", – заявил Тюрк.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность и подчеркнула важность обеспечения ядерной безопасности. Она отметила, что ЕС находится в тесном контакте с партнерами для защиты своих граждан в регионе.

"События в Иране вызывают серьезную обеспокоенность. Мы поддерживаем тесный контакт с партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности. Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или взорвать глобальный режим нераспространения, имеет решающее значение. В тесной координации с государствами-членами ЕС мы примем все необходимые меры, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу полную поддержку. Мы призываем все стороны проявлять максимальное воздержание, защищать гражданское население и полностью уважать международное право", – отметила она.

Позиция стран региона

Саудовская Аравия выступила с резким осуждением атак, назвав их "вопиющей агрессией" и грубым нарушением суверенитета стран Персидского залива и Иордании. Эр-Рияд выразил полную солидарность с соседями и предупредил о последствиях нарушений международного права.

В Иордании Вооруженные силы переведены в режим защиты государства. Власти Королевства подтвердили, что системы ПВО успешно перехватили две баллистические ракеты, нацеленные на территорию страны.

Трагедия в Иране: гибель детей

Наиболее тяжелые новости приходят из южной иранской провинции Хормозган. В результате удара по начальной школе для девочек "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб число погибших достигло 57 человек, еще 60 получили ранения, сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на местные власти.

Местные власти сообщают, что разбор завалов продолжается, и количество жертв может вырасти. Также поступила информация о гибели ребенка при обстреле школы в северном городе Абийек.

Контекст конфликта

Утром 28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю".

Позднее президент Дональд Трамп заявил, что американские военные начали крупную операцию, цель которой – свержение режима.

В связи с резкой эскалацией конфликта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз нашей стране. Глава нашего государства также поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке.

Авиационная администрация Казахстана установила запрет для казахстанских авиакомпаний на выполнение полетов в Ближневосточном регионе. Национальный перевозчик Air Astana официально подтвердил отмену всех рейсов в страны Ближнего Востока. Предварительно ограничения будут действовать до 3 марта включительно.