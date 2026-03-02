#Референдум-2026
Мир

Цена на золото бьет новый рекорд

Утром 2 марта цена за унцию золота на мировых рынках значительно подскочила, сообщает Zakon.kz.

По данным COMEX, за последний час цена выросла и впервые достигла рекордного уровня в 5349 долларов. При этом фьючерс на серебро впервые с 30 января преодолел отметку 94 доллара за тройскую унцию.

Таким образом, золото и серебро демонстрируют уверенный рост. Стоит отметить, что стоимость драгоценных металлов на сайте COMEX меняется ежеминутно.

"Цены на драгоценные металлы обновляют максимумы на фоне высокого спроса на защитные активы и глобальной неопределенности", – отмечают эксперты.

Днями ранее основатель "Википедии" предсказал курс биткоина.

Фото Алия Абди
Алия Абди
