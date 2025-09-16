#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанка добилась миллионных выплат за врачебную ошибку

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:23 Фото: Zakon.kz
После неудачной операции казахстанке хирург добровольно выплатил миллион тенге. Однако женщина обратилась в суд, и теперь врач и больница должны доплатить ей 2,4 млн тенге. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе Верховного суда.

Как известно, в январе 2025 года жительнице города Шу была проведена операция по удалению желчного пузыря в городской больнице. По ее словам, после хирургического вмешательства состояние резко ухудшилось: появились сильная боль, лихорадка и выраженная слабость. Однако необходимые медицинские меры своевременно приняты не были.

Тогда пациентке ввели обезболивающее, а по результатам обследования медперсонал пришел к выводу об отсутствии патологий.

Перевод в Жамбылскую областную многопрофильную больницу стал возможен лишь после настойчивых требований родственников.

Там в результате УЗИ в брюшной полости было обнаружено свыше 1500 мл скопившейся желчи. Пациентке экстренно провели операцию. Ее родственники подписали согласие на вмешательство с предупреждением о высоком риске летального исхода.

"Был установлен дренаж для выведения желчи, после чего женщина испытывала серьезные физические ограничения – ей было трудно лежать, передвигаться, сидеть можно было лишь в определенном положении".Пресс-служба Верховного суда РК

Уже в мае 2025 года в Алматы была проведена третья, сложная операция.

По мнению истца, все негативные последствия стали следствием врачебной халатности, несвоевременной медицинской помощи и ошибочного диагноза.

Пациентка подала в суд, требуя взыскания морального и материального вреда солидарно с больницы, хирурга и лечащего врача.

В иске указывалось, что хирург частично признал вину, выплатил 1 млн тенге, покрыл расходы на палату, медикаменты и подготовку к третьей операции. Однако, по ее словам, этих средств недостаточно.

В ходе судебного разбирательства стороны заявили о намерении урегулировать спор в рамках медиации.

В соответствии с заключенным медиативным соглашением:

  • хирург обязался выплатить истцу 400 тыс. тенге,
  • больница – компенсировать 2 млн тенге.

Суд утвердил медиативное соглашение. Производство по делу прекращено. Судебное определение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области эпидемиологи ищут причины возникновения в регионе особо опасной инфекции – туляремии. Так называемой "малой чумой" заразились два ребенка, которые живут в разных селах и между собой даже не контактировали.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
