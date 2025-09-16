Казахстанка добилась миллионных выплат за врачебную ошибку
Как известно, в январе 2025 года жительнице города Шу была проведена операция по удалению желчного пузыря в городской больнице. По ее словам, после хирургического вмешательства состояние резко ухудшилось: появились сильная боль, лихорадка и выраженная слабость. Однако необходимые медицинские меры своевременно приняты не были.
Тогда пациентке ввели обезболивающее, а по результатам обследования медперсонал пришел к выводу об отсутствии патологий.
Перевод в Жамбылскую областную многопрофильную больницу стал возможен лишь после настойчивых требований родственников.
Там в результате УЗИ в брюшной полости было обнаружено свыше 1500 мл скопившейся желчи. Пациентке экстренно провели операцию. Ее родственники подписали согласие на вмешательство с предупреждением о высоком риске летального исхода.
"Был установлен дренаж для выведения желчи, после чего женщина испытывала серьезные физические ограничения – ей было трудно лежать, передвигаться, сидеть можно было лишь в определенном положении".Пресс-служба Верховного суда РК
Уже в мае 2025 года в Алматы была проведена третья, сложная операция.
По мнению истца, все негативные последствия стали следствием врачебной халатности, несвоевременной медицинской помощи и ошибочного диагноза.
Пациентка подала в суд, требуя взыскания морального и материального вреда солидарно с больницы, хирурга и лечащего врача.
В иске указывалось, что хирург частично признал вину, выплатил 1 млн тенге, покрыл расходы на палату, медикаменты и подготовку к третьей операции. Однако, по ее словам, этих средств недостаточно.
В ходе судебного разбирательства стороны заявили о намерении урегулировать спор в рамках медиации.
В соответствии с заключенным медиативным соглашением:
- хирург обязался выплатить истцу 400 тыс. тенге,
- больница – компенсировать 2 млн тенге.
Суд утвердил медиативное соглашение. Производство по делу прекращено. Судебное определение вступило в законную силу.
