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Мир

В США известную блогершу и спортсменку арестовали за домашнее насилие

в США блогершу арестовали за домашнее насилие, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 23:29 Фото: pixabay
Арестована известная в США блогерша и пауэрлифтер Стефани Коэн Магаричи, также известная как Стеф Коэн, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала TMZ, ее обвинили в домашнем насилии. Однако стражи порядка пока не рассказали подробностей. 

Однако известно, что ранее у Магаричи уже были проблемы с законом – в 2023 году ее арестовали по обвинению в публикации в сети чужих интимных фото.

Отметим, что на спортсменку в Instagram было подписано более одного миллиона пользователей.

Ранее сообщалось, что ради 26 тыс. тенге британский блогер решил умереть.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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