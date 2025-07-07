В США известную блогершу и спортсменку арестовали за домашнее насилие

Арестована известная в США блогерша и пауэрлифтер Стефани Коэн Магаричи, также известная как Стеф Коэн, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным портала TMZ, ее обвинили в домашнем насилии. Однако стражи порядка пока не рассказали подробностей.

Однако известно, что ранее у Магаричи уже были проблемы с законом – в 2023 году ее арестовали по обвинению в публикации в сети чужих интимных фото.

Отметим, что на спортсменку в Instagram было подписано более одного миллиона пользователей.

Powerlifting influencer Stefi Cohen arrested on domestic violence charge https://t.co/L7QYgh01Gh pic.twitter.com/8YikWqBIDR — New York Post Sports (@nypostsports) July 7, 2025

Ранее сообщалось, что ради 26 тыс. тенге британский блогер решил умереть.