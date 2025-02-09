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Культура и шоу-бизнес

Хирург раскрыл детали дорогостоящей пластики невестки Наташи Королёвой

Хирург раскрыл детали дорогостоящей пластики невестки Наташи Королёвой , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 21:09 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Невестка певицы Наташи Королёвой – Мелисса Валынкина – готовится к сложной операции на челюсти, стоимость которой составит более 5 миллионов рублей (около 26,4 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил челюстно-лицевой хирург Михаил Большаков в программе "Ты не поверишь!".

По его словам, цена хирургического вмешательства варьируется от 5 до 10 миллионов рублей, так как процедура является сложной, дорогостоящей и высокотехнологичной. В ходе операции пациентке предстоит наращивание нижней челюсти с использованием собственной кости, взятой из ноги. Сам процесс занимает от 6 до 14 часов.

"У нее возьмут участок кости длиной около 18-20 сантиметров, из которых 15 сантиметров пойдут на трансплантацию в область лица. Для этого используется малоберцовая кость, так как она трубчатая и по строению максимально соответствует нижней челюсти", – пояснил специалист.

Причиной операции стала травма, полученная Валынкиной в детстве, из-за которой ее челюстная кость развивалась неправильно – вместо горизонтального роста она росла вверх. Девушка приехала в Москву, чтобы пройти необходимое лечение, и именно здесь познакомилась с сыном певицы Архипом Глушко.

Ранее Наташа Королёва призналась, что недовольна изменениями во внешности сына после его женитьбы. 

Айсулу Омарова
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