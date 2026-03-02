#Референдум-2026
Мир

Названо число погибших в результате иранских атак в ОАЭ и Кувейте

Дубай, город, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 02:59 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Кувейта сообщило о 19 пострадавших в результате атак Ирана. Соответствующей информацией поделился официальный представитель ведомства Абдалла аль-Санд в соцсети Х, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по его словам, все медицинские учреждения страны продолжают работать в режиме полной готовности.

Как сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в соцсети Х, в ходе ракетных ударов Ирана по стране 68 человек получили ранения, из них трое погибли.

"Были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет, причинивших некоторый сопутствующий ущерб, в результате чего погибли три человека и 68 получили легкие ранения", – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, с момента начала атаки со стороны Ирана по государству были выпущены 174 баллистические ракеты, из которых 161 была поражена, еще 13 упали в море. Из 689 запущенных иранских дронов перехвачено 645, еще 44 беспилотника упали на территории страны.

Ранее стало известно, что новейшую сверхтяжелую ракету запустил Иран в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке.

Читайте также
В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец
19:14, 07 октября 2023
В результате атак Израиля по сектору Газа убит 161 палестинец
Число погибших палестинцев выросло до 18 500 человек
07:46, 13 декабря 2023
Число погибших палестинцев выросло до 18 500 человек
Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569
00:46, 25 сентября 2024
Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569
