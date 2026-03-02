Названо число погибших в результате иранских атак в ОАЭ и Кувейте

Министерство здравоохранения Кувейта сообщило о 19 пострадавших в результате атак Ирана. Соответствующей информацией поделился официальный представитель ведомства Абдалла аль-Санд в соцсети Х, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, по его словам, все медицинские учреждения страны продолжают работать в режиме полной готовности.

Как сообщило Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в соцсети Х, в ходе ракетных ударов Ирана по стране 68 человек получили ранения, из них трое погибли.

"Были обнаружены и уничтожены восемь крылатых ракет, причинивших некоторый сопутствующий ущерб, в результате чего погибли три человека и 68 получили легкие ранения", – сказано в сообщении.

По данным Минобороны, с момента начала атаки со стороны Ирана по государству были выпущены 174 баллистические ракеты, из которых 161 была поражена, еще 13 упали в море. Из 689 запущенных иранских дронов перехвачено 645, еще 44 беспилотника упали на территории страны.

Ранее стало известно, что новейшую сверхтяжелую ракету запустил Иран в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке.