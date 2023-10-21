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Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны

Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны Фото: pixabay
Арабские группировки дважды объявляли "День гнева" для атак израильтян. Власти Израиля призвали не посещать все страны Ближнего Востока и некоторые мусульманские государства, а также покинуть Египет и Иорданию, сообщает Zakon.kz.

Израильтянам следует срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений местных жителей с пропалестинскими взглядами. Такую рекомендацию дали израильские Агентство национальной безопасности, канцелярия премьер-министра и МИД, пишет 21 октября The Times of Israel.

"В связи с продолжением войны в последние дни в различных странах мира наблюдается дальнейшее существенное обострение протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и еврейских символов", — сказано в уведомлении.

Власти также призвали избегать поездок во все страны Ближнего Востока, включая Турцию, ОАЭ, Бахрейн и другие, а также не посещать некоторые государства с преимущественно мусульманским населением — Малайзию, Бангладеш, Индонезию и Мальдивы. В случае с Марокко израильтянам советуют избегать несущественных поездок.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС началась 7 октября после нападения боевиков на израильские населенные пункты. После этого произошло несколько перестрелок на границе с Ливаном — ливанская группировка "Хезболла" поддержала ХАМАС.

Накануне сообщалось, что потери Палестины и Израиля достигли максимума за всю историю конфликта. 

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