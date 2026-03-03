Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США

Дональд Трамп стал первым президентом США, который приказал нанести военные удары по семи государствам за один год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, по сведениям портала, в период его президентства США провели военные операции в семи странах. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – ранее никогда не подвергались атакам со стороны американских Вооруженных сил.

В 2025 году Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.

Всего Трамп атаковал семь стран. Военные кампании президента Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября (вторжение в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003-м) и применение беспилотников при президенте Бараке Обаме были масштабными, но сосредоточены в санкционированных конгрессом зонах боевых действий.

Во время предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как антивоенный кандидат.

Ранее Трамп ответил, как долго будет длиться военная операция в Иране.