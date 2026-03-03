#Референдум-2026
Мир

Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних президентов США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 08:55 Фото: flickr/Gage Skidmore
Дональд Трамп стал первым президентом США, который приказал нанести военные удары по семи государствам за один год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, по сведениям портала, в период его президентства США провели военные операции в семи странах. Три из них – Иран, Нигерия и Венесуэла – ранее никогда не подвергались атакам со стороны американских Вооруженных сил.

В 2025 году Трамп отдал больше приказов о нанесении авиаударов, чем бывший американский лидер Джо Байден за весь срок своего президентства.

Всего Трамп атаковал семь стран. Военные кампании президента Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября (вторжение в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003-м) и применение беспилотников при президенте Бараке Обаме были масштабными, но сосредоточены в санкционированных конгрессом зонах боевых действий.

Во время предвыборной кампании Трамп позиционировал себя как антивоенный кандидат.

Ранее Трамп ответил, как долго будет длиться военная операция в Иране.

Аксинья Титова
