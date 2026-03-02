#Референдум-2026
Мир

Трамп ответил, как долго будет длиться военная операция в Иране

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 04:59 Фото: flickr/White House
Как рассказал американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, военная операция США и Израиля в Иране может длиться дольше запланированных 4-5 недель, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, по словам американского лидера, "боевые действия продлятся столько, сколько это будет нужно".

"Мы с самого начала прогнозировали 4-5 недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого (периода)", – сказал он.

Дональд Трамп пояснил, что операция идет с опережением графика: изначально на ликвидацию членов иранского военного руководства отводилось 4 недели, но на деле удалось сделать это всего за час.

Военные действия завершатся, когда США достигнут своих целей, добавил Трамп. Среди таковых он назвал полную остановку ядерной и ракетной программ ИРИ.

Ранее Трамп сделал новые заявления по Ирану.

Аксинья Титова
Читайте также
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
16:42, 13 июня 2025
Трамп выдвинул ультиматум Ирану: Будет только хуже
Трамп об ударах по Ирану: США начали крупномасштабную операцию
13:15, 28 февраля 2026
Трамп об ударах по Ирану: США начали крупномасштабную операцию
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
00:40, 04 января 2026
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
