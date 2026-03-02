Трамп ответил, как долго будет длиться военная операция в Иране

Как рассказал американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, военная операция США и Израиля в Иране может длиться дольше запланированных 4-5 недель, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, по словам американского лидера, "боевые действия продлятся столько, сколько это будет нужно".

"Мы с самого начала прогнозировали 4-5 недель. Однако у нас есть потенциал, позволяющий продолжать намного дольше, чем в течение этого (периода)", – сказал он.

Дональд Трамп пояснил, что операция идет с опережением графика: изначально на ликвидацию членов иранского военного руководства отводилось 4 недели, но на деле удалось сделать это всего за час.

Военные действия завершатся, когда США достигнут своих целей, добавил Трамп. Среди таковых он назвал полную остановку ядерной и ракетной программ ИРИ.

