Самоубийца после комы рассказал об ужасном опыте ада

Герхард Шуг (Германия) рассказал о своих переживаниях во время "адского" околосмертного опыта после попытки покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

У мужчины тяжелые заболевания – травма шейного отдела позвоночника с параличом, тяжелое заболевание легких, болезнь Паркинсона, биполярное расстройство. В 2019 году у него умерла младшая любимая дочь Таня, после чего Герхард чувствовал себя глубоко одиноким.

"Я так сильно по ней скучал. Я больше не хотел жить, и в тот момент я чувствовал себя покинутым и одиноким. У нас с Таней были очень близкие отношения", – приводит Daily Mirror его слова.

В итоге он стал затворником. А в 2020 году решил уйти из жизни, чтобы воссоединиться с дочкой.

"Я был убежден, что жизнь после смерти существует", – рассказал Герхард Шуг.

По его словам, очнулся он в отделении интенсивной терапии больницы, и осознал, что пережил клиническую смерть.

"Когда я очнулся, это навсегда запечатлелось в моей памяти. Я все очень хорошо помню. Там был большой каменный дворец серого цвета с высоким навесом, как в Китае или Японии, и там стоял трон. Это был плоский трон без спинки, похожий на каменный блок, и на нем сидел дьявол. Он смотрел сверху вниз, на причал, уходящий в море, где слева и справа были пришвартованы лодки – старые лодки, которые тоже выглядели как японские. Эти лодки были пришвартованы там, и души приводились к дьяволу", – рассказал мужчина.

По его словам, было жарко. Через некоторое время он понял, что происходит отбор душ.

"Некоторую часть засунули в воронку и измельчили под когтями львов. Вся ситуация была ужасающей – я был напуган. Мне казалось, что я нахожусь в самом центре событий – я сидел рядом с дьяволом и все видел. Но я боялся не того, что нахожусь там, а того, что людей там перемалывали. Я знаю, некоторые говорят, что это делирий или симптомы абстиненции, но я знаю, что сам через это прошел, и со мной это произошло", – делится мужчина.

Когда он очнулся, его взгляд на жизнь полностью изменился.

"Тогда я был уверен, что Бог даровал мне жизнь, и у меня не было права лишать себя жизни вопреки ему. Потому что, если я это сделаю, я окажусь именно там, где не хочу быть, – а именно, не со своей дочерью, а в аду", – рассуждает сейчас мужчина.

Герхард был в коме пять дней и, по его словам, именно столько дней по ощущениям он пребывал в аду. Теперь он живет по принципу "стакан наполовину полон", и говорит, что уйдет, когда Бог решит, что пришло время.

Ученые ранее выяснили, что после остановки сердца мозг человека может долго сохранять сознание.