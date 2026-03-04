#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Мир

Самоубийца после комы рассказал об ужасном опыте ада

переживший ад житель Германии, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 12:16 Фото: Youtube/Thanatos TV EN
Герхард Шуг (Германия) рассказал о своих переживаниях во время "адского" околосмертного опыта после попытки покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

У мужчины тяжелые заболевания – травма шейного отдела позвоночника с параличом, тяжелое заболевание легких, болезнь Паркинсона, биполярное расстройство. В 2019 году у него умерла младшая любимая дочь Таня, после чего Герхард чувствовал себя глубоко одиноким.

"Я так сильно по ней скучал. Я больше не хотел жить, и в тот момент я чувствовал себя покинутым и одиноким. У нас с Таней были очень близкие отношения", – приводит Daily Mirror его слова.

В итоге он стал затворником. А в 2020 году решил уйти из жизни, чтобы воссоединиться с дочкой.

"Я был убежден, что жизнь после смерти существует", – рассказал Герхард Шуг.

По его словам, очнулся он в отделении интенсивной терапии больницы, и осознал, что пережил клиническую смерть.

"Когда я очнулся, это навсегда запечатлелось в моей памяти. Я все очень хорошо помню. Там был большой каменный дворец серого цвета с высоким навесом, как в Китае или Японии, и там стоял трон. Это был плоский трон без спинки, похожий на каменный блок, и на нем сидел дьявол. Он смотрел сверху вниз, на причал, уходящий в море, где слева и справа были пришвартованы лодки – старые лодки, которые тоже выглядели как японские. Эти лодки были пришвартованы там, и души приводились к дьяволу", – рассказал мужчина.

По его словам, было жарко. Через некоторое время он понял, что происходит отбор душ.

"Некоторую часть засунули в воронку и измельчили под когтями львов. Вся ситуация была ужасающей – я был напуган. Мне казалось, что я нахожусь в самом центре событий – я сидел рядом с дьяволом и все видел. Но я боялся не того, что нахожусь там, а того, что людей там перемалывали. Я знаю, некоторые говорят, что это делирий или симптомы абстиненции, но я знаю, что сам через это прошел, и со мной это произошло", – делится мужчина.

Когда он очнулся, его взгляд на жизнь полностью изменился.

"Тогда я был уверен, что Бог даровал мне жизнь, и у меня не было права лишать себя жизни вопреки ему. Потому что, если я это сделаю, я окажусь именно там, где не хочу быть, – а именно, не со своей дочерью, а в аду", – рассуждает сейчас мужчина.

Герхард был в коме пять дней и, по его словам, именно столько дней по ощущениям он пребывал в аду. Теперь он живет по принципу "стакан наполовину полон", и говорит, что уйдет, когда Бог решит, что пришло время.

Ученые ранее выяснили, что после остановки сердца мозг человека может долго сохранять сознание. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ученые выяснили, что перед смертью многие слышат одни и те же слова
09:00, 11 февраля 2026
Ученые выяснили, что перед смертью многие слышат одни и те же слова
Димаш Кудайберген рассказал об интересном опыте
20:19, 28 мая 2024
Димаш Кудайберген рассказал об интересном опыте
В Лондоне женщина вышла из комы перед отключением от аппаратов жизнеобеспечения
06:27, 01 августа 2024
В Лондоне женщина вышла из комы перед отключением от аппаратов жизнеобеспечения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
12:59, Сегодня
Чемпион юношеской ОИ выступит за Казахстан на ЧМ по лыжным видам спорта
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
12:43, Сегодня
Скандалы и уважение: Циципас о конфликтах с Медведевым и Рублёвым
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
12:28, Сегодня
Бублик угрожал соперникам после проигранного полуфинала на выставочном турнире в США
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
11:59, Сегодня
"Барыс" обнадёжили перед провалом в КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: