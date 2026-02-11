#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Наука и технологии

Ученые выяснили, что перед смертью многие слышат одни и те же слова

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 09:00 Фото: pexels
Новаторские исследования околосмертных переживаний показывают, что активность мозга может продолжаться после остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, некоторые реанимированные пациенты сообщали, что слышали, как медики объявляли время их смерти.

Как выяснилось, по мере приближения смерти наш мозг начинает отключать определенные области, отдавая приоритет только самым важным функциям, необходимым для поддержания жизнедеятельности органов.

Доктор Сэм Парниа, директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Лангоне Нью-Йоркского университета, изучил этот феномен. Исследования объясняют это тем, что мозг может испускать кратковременный всплеск энергии непосредственно перед смертью.

Ранее врач рассказал, какие виды папилломы могут перерасти в рак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые выяснили, как работает мозг при голодании
13:00, 23 апреля 2023
Ученые выяснили, как работает мозг при голодании
Ученые выяснили, какие продукты мешают работе мозга
09:39, 13 сентября 2025
Ученые выяснили, какие продукты мешают работе мозга
Ученые выяснили, как апноэ влияет на сердце
13:16, 13 декабря 2025
Ученые выяснили, как апноэ влияет на сердце
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
09:16, Сегодня
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
09:07, Сегодня
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
08:42, Сегодня
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
08:22, Сегодня
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: