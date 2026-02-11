Ученые выяснили, что перед смертью многие слышат одни и те же слова

Новаторские исследования околосмертных переживаний показывают, что активность мозга может продолжаться после остановки сердца, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, некоторые реанимированные пациенты сообщали, что слышали, как медики объявляли время их смерти.

Как выяснилось, по мере приближения смерти наш мозг начинает отключать определенные области, отдавая приоритет только самым важным функциям, необходимым для поддержания жизнедеятельности органов.

Доктор Сэм Парниа, директор по исследованиям в области интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Лангоне Нью-Йоркского университета, изучил этот феномен. Исследования объясняют это тем, что мозг может испускать кратковременный всплеск энергии непосредственно перед смертью.

Ранее врач рассказал, какие виды папилломы могут перерасти в рак.