В Лондоне женщина вышла из комы перед отключением от аппаратов жизнеобеспечения

32-летняя гражданка Великобритании пришла в сознание за несколько часов до отключения от систем жизнеобеспечения. Мозг Эммы Прайс был поврежден после попытки покончить с собой. Местная полиция сообщила, что она решилась на это из-за издевательств на работе, сообщает Zakon.kz.

По информации портала My London, после того, как женщина пережила инсульт и ее ввели в искусственную кому, медики решили, что мозг пациентки умер и ждать ее пробуждения бессмысленно. Поэтому Эмму Прайс решили отключить от аппаратов жизнеобеспечения. На удивление родным и всему врачебному персоналу за несколько часов до этого она очнулась.

Фото: SWNS

По словам врачей, сейчас женщина способна общаться с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.

Мать Эммы, Саманта Дэй, рассказала, что это происшествие было не чем иным, как "чудом".

Ранее сообщалось, что в британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки на фоне трагических событий 29 июля, когда мужчина ворвался в детский танцевальный кружок с ножом и убил троих детей и тяжело ранив еще нескольких.