В Лондоне женщина вышла из комы перед отключением от аппаратов жизнеобеспечения
По информации портала My London, после того, как женщина пережила инсульт и ее ввели в искусственную кому, медики решили, что мозг пациентки умер и ждать ее пробуждения бессмысленно. Поэтому Эмму Прайс решили отключить от аппаратов жизнеобеспечения. На удивление родным и всему врачебному персоналу за несколько часов до этого она очнулась.
Фото: SWNS
По словам врачей, сейчас женщина способна общаться с окружающими только с помощью ограниченной мимики и движений головы.
Мать Эммы, Саманта Дэй, рассказала, что это происшествие было не чем иным, как "чудом".
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