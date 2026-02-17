Что происходит во время смерти человека – новое исследование меняет все представления

Новое исследование показало, что происходит после того, как наше сердце перестает биться. Ученые утверждают, что мозг может сохранять сознание еще долго после смерти, сообщает Zakon.kz.

Мы всегда считали, что как только с медицинской точки зрения человека объявляют мертвым, это на самом деле конец. Но в реальности все не так просто. Фактически теперь считается, что мозг сохраняет определенный уровень сознания в течение "минут или часов" после того, как врач объявляет человека мертвым, что, по сути, меняет все наши представления о смерти, пишет LADbible.

Это открытие было сделано в рамках изучения исследователями околосмертных переживаний людей, у которых произошла остановка сердца, после чего они сумели выжить, что получило название "обратимость смерти". Новая информация может заставить медицинских работников не только пересмотреть свои методы реанимации, но и дважды подумать о сроках начала извлечения органов для нуждающихся.

Эти выводы озвучила Анна Фаулер из Университета штата Аризона на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки в Финиксе, где она подвергла сомнению ранее существовавшие представления о смерти.

"Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что биологические и нейронные функции не прекращаются внезапно. Вместо этого они снижаются в течение нескольких минут или часов, что говорит о том, что смерть – это процесс, а не мгновенное событие. Исследования, посвященные остановке сердца, показывают, что до 20% выживших вспоминают осознанные переживания в периоды отсутствия корковой активности, причем некоторые сообщают о поддающихся проверке ощущениях", – сказала она участникам конференции.

Проще говоря, это означает, что сознание может сохраняться даже спустя несколько часов после того, как человек считается умершим, как это видно на примере каждого пятого человека, пережившего периоды отсутствия мозговой активности, но сумевшего вспомнить, что происходило в эти моменты.

По словам Анны, это означает, что "элементы сознания могут кратковременно существовать за пределами измеримой активности мозга", даже если мы технически и официально находимся в состоянии смерти мозга.

И она не первая, кто высказал такое мнение. С ней согласен Сэм Парниа, директор отдела исследований в области интенсивной терапии и реанимации в медицинском центре Лангоне Нью-Йоркского университета.

"В течение последнего десятилетия мы поняли, что клетки внутри тела человека, включая мозг, начинают собственный процесс отмирания только после его смерти. Раньше мы думали, что у вас есть пять или десять минут, прежде чем клетки мозга погибнут от недостатка кислорода, но теперь мы знаем, что это неверно. У вас есть часы, если не дни, прежде чем мозг и другие органы тела будут необратимо повреждены после смерти", – сказал он, выступая перед Нью-Йоркской академией наук.

Анна Фаулер, выступая на конференции, предложила измерять смертность по фазам, подобно тому как рак измеряется по стадиям.

"Исследования показали, что мозг не отключается мгновенно, когда останавливается сердце. После остановки сердца могут возникать кратковременные всплески организованной мозговой активности, часто называемые сознанием", – подытожила она.

Ранее нейропсихологи изучили случаи, когда пациенты, которым констатировали смерть, возвращались практически с того света, и пришли к выводу, что душа, покидая тело, продолжала свою жизнедеятельность без физической оболочки.

