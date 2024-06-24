Спасатели нашли тело мужчины, утонувшего три дня назад в Иртыше

Фото: pixabay

24 июня в 05:30 силами ОСО ДЧС Павлодарской области найдено и извлечено из воды тело 32-летнего мужчины, который 21 июля утонул во время купания, сообщает Zakon.kz.

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